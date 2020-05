Svētdien, 24. maijā, savās mājās Manhetenā, Ņujorkā 91 gada vecumā miris džeza bundzinieks Džimijs Kobs (Jimmy Cobb, 1929–2020) – mūziķis, kurš kopā ar Mailsu Deivisu ierakstīja leģendāro albumu "Kind of Blue" (1959).

Kā medijiem apstiprinājusi viņa dzīvesbiedre, nāves iemesls ir plaušu vēzis.

Kobs bija pēdējais dzīvais palikušais no džeza ikonas – trompetista Mailsa Deivisa – tā sauktā Pirmā dižā seksteta (First Great Sextet). Viņš piedalījies albuma, kas kalpojis par iedvesmu un kanonu vairākām džeza mūziķu paaudzēm, "Kind of Blue" ierakstā.

Kā raksta ārvalstu mediji, Kobs, iespējams, aiz sava bungu komplekta palika ēna un vienmēr bijis nepietiekami novērtēts. Tomēr viņa vienkāršība un intuīcija bija skanējuma mugurkauls un sirdspuksti.

Savas radošās karjeras laikā Kobs sadarbojies arī ar citiem izciliem džeza mūziķiem.