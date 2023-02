94 gadu vecumā mirusi populārās mūzikas leģenda – komponists Bērts Bekaraks

94 gadu vecumā miris amerikāņu komponists, producents, pianists, par vienu no popmūzikas dižākajiem autoriem dēvētais Bērts Bekaraks.

Komponists, daudz globālu hitu autors, Bekaraks mūžīgā miegā aizmidzis trešdien, 8. februārī, savās mājās Losandželosā, ASV, medijiem apstiprināja viņa pārstāve Tīna Brausama.

Bērts Bekaraks (Burt Bacharach, 1928-2023) dzimis Misuri, bet uzaudzis Ņujorkā, kur jau bērnībā sācis mācīties spēlēt dažādus instrumentus – čellu, bungas un klavieres. Jaunībā nokļuvis Ņujorkas džeza scēnas epicentrā un muzicējis kopā ar tādiem virtuoziem kā Dizijs Gilespijs un Čārlijs Pārkers.

40. gados Bēkaraks studēja mūzikas teoriju un kompozīciju, bet kara dienesta laiku pavadīja muzicējot saviem biedriem dažādās armijas bāzēs kā koncertpianists.

50. gados Bekaraku kā diriģentu un mūzikas aranžētāju nolīga leģendārā aktrise un dziedātāja Marlēna Dītriha. Kā norāda ārvalstu mediji, tieši Bekaraks bija tas pārvērta viņas naktskluba tipa priekšnesumu par vienas dīvas – ekrāna un skatuves zvaigznes – šovu ar plašāku repertuāru.

Popa hitu pļaujas laiks sākās 1957. gadā, kad Bekaraks sastapa savu turpmāko domubiedru un ciešāko līdzgaitnieku, tekstu autoru Halu Deividu (Hal David). Klajā tika laisti pirmie divi plašu popularitāti iemantojuši hiti – "The Story of My Life" un "Magic Moments" Mārtija Robinsa un Perija Komo izpildījumā.



Kopš tā laika Bekaraks radījis daudzas pasaules topu pirmās pozīcijas iekarojušas dziesmas, saņēmis septiņas "Grammy" balvas, tai skaitā par mūža ieguldījumu ierakstu industrijā. Viņa radītā mūzika filmām saņēmusi gan "Oskara", gan "Zelta globusa" balvas, kā arī citas godalgas.

Bekaraks ticis dēvēts par"popmūzikas panākumu sinonīmu". Viņš sadarbojies ar Dionu Vorviku, Tomu Džonsu, Aretu Franklinu, Elvisu Kostello, Frenku Sinatru, Bārbru Streizandi, Dastiju Springfīldi un pat "The Beatles". Viņa dziesmas par sev piemērotām atzinušas arī tādas grupas un mūziķi, kā "The White Stripes", Noels Galahers no "Oasis", Šerila Krova un citi.



Lipīgo hitu autors arī filmējies nelielās lomās Holivudas filmās, kā arī TV šovos un seriālos.

Bekaraks turpināja muzicēt un radīt jaunu muziku teju līdz pat mūža galam – 2015. gadā viņš uzstājās Glastonberijas festivālā, Lielbritānijā, bet vēl 2020. gadā kopā ar Danielu Tašianu laida klajā jaunu albumu, kas izpelnījās "Grammy" nomināciju kategorijā "Labākais tradicionālās popmūzikas albums".