96 gadu vecumā mirusi estrādes mūzikas leģenda – dziedātājs Tonijs Benets

Piektdien, 21. jūlijā, 96 gadu vecumā mūžībā devusies amerikāņu estrādes mūzikas leģenda, džeza dziedātājs Tonijs Benets (1926-2023), vēsta ārvalstu mediji.

Mūziķis, kuru Frenks Sinatra reiz bija nodēvējis par "labāko dziedātāju mūzikas industrijā" bija plaši pazīstams ar tādiem hitiem kā "The Way You Look Tonight", "Body and Soul", "(I Left My Heart) In San Francisco", un daudziem citiem.

Vairāk nekā 70 gadu ilgajā skatuves karjerā Tonijs Benets bija dziedājis kopā ar gan ar jau pieminēto Frenku Sinatru, gan leģendāro "soula karalieni" Aretu Frenklinu, gan arī mūsdienu popmūzikas superzvaigzni Lady Gaga, gan daudziem citiem vokālistiem.

Kā norāda BBC, pasaulē pārdoti miljoniem Tonija Beneta ierakstu, savukārt pats mūziķis saņēmis 20 "Grammy" godalgas, tai skaitā par mūža ieguldījumu.

Kā Nacionālās enciklopēdijas tiešsaistes vietnē raksta mūzikas žurnālists Klāss Vāvere, Tonija Beneta karjera bieži minēta kā unikāls nemainīgi augstas profesionālas meistarības precedents.

"Visu mūžu saglabājot uzticību amerikāņu populārās mūzikas standartu repertuāram un nemainīgai izpildījuma manierei (atbrīvots bel canto dziedājums brīvi plūstošā tenorā ar džeza frāzējumu), Tonijs Benets vairāku paaudžu uztverē kļuvis par godājamu vecmeistaru, sirmas elegances simbolu un Lielās amerikāņu dziesmu grāmatas popularizētāju," raksta Klāss Vāvere. (Par Lielo amerikāņu dziesmu grāmatu tiek dēvēts neformāls dziesmu kanons, ko veido tradicionālās populārās mūzikas skaņdarbi, kas radīti 20. gadsimta pirmajā pusē un ir pazīstami visā pasaulē. Tie piedzīvojuši daudzas dažādu žanru un paaudžu izpildītāju interpretācijas).

60. gados Tonijs Benets bija aktīvs pilsoņtiesību kustības un Mārtina Lutera Kinga jaunākā (Martin Luther King Jr.) atbalstītājs. Vēlāk dziedātājs atbalstīja dažādus ar veselību un vēža izpēti saistītus fondus, kā arī sabiedriski nozīmīgas iniciatīvas.

90. gadu nogalē Tonijs Benets kopā ar dzīvesbiedri Sūzenu Benedeto izveidoja bezpeļņas organizāciju "Apgūstot mākslas" (Exploring the Arts), kuras mērķis ir mākslas izglītības veicināšana skolu mācību programmās. Kopš 2001. gada Tonija Beneta dzimtajā Kvīnsas rajonā Ņujorkā darbojas šīs organizācijas dibināta Frenka Sinatras vārdā nosaukta Mākslas skola (Frank Sinatra School of the Arts).