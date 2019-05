97 gadu vecumā mirusi Holivudas aktrise un dziedātāja Dorisa Deja

ASV 97 gadu vecumā mirusi dziedātāja un aktrise Dorisa Deja, kas slavas zenītā bija pagājušā gadsimta 50. un 60.gados.

Viņas dzīvnieku tiesību aizsardzības fonds "The Doris Day Animal Foundation" apstiprināja, ka aktrise, kas pazīstama ar kinodrāmām, mūzikliem un nevainīgām komēdijām par seksa tēmu, mirusi savās mājās Kalifornijas štatā, kad līdzās viņai bija tuvi draugi.

Fonds paziņoja, ka aktrisei bijusi savam vecumam "izcila fiziskā veselība", bet nesen viņa saslimusi ar smagu plaušu karsoni, kas arī bijis nāves cēlonis.

Viņas jautrais kontralts, blondie mati un mirdzošais smaids ļāva Dejai nokļūt slavas zenītā ar tādām filmām kā "Pillow Talk" and "That Touch of Mink", kā arī dziesmām, piemēram, Alfrēda Hičkoka filmā "The Man Who Knew Too Much" dzirdamo "Whatever Will Be, Will Be (Que Sera, Sera)". Kopumā aktrise piedalījusies gandrīz 40 filmās.

Mūzikas skolotāja un mājsaimnieces ģimenē 1922. gada 3. aprīlī dzimusī Deja sapņoja par dejotājas karjeru, bet 12 gadu vecumā automašīnas un vilciena sadursmē viņa smagi savainoja kāju. Pēc tam viņa sāka dziedāt Sinsinati radiostacijā, vēlāk vietējā naktsklubā, līdz pārcēlās uz dzīvi Ņujorkā.

Lai gan Deja publiski radīja dzīvespriecīgas un laimīgas personas tēlu, savos 1976. gadā izdotajos memuāros viņa neslēpj sāpes par nepārtrauktām finansiālām problēmām un trīs neveiksmīgām laulībām. Kopumā viņa bija precējusies četras reizes - pēdējā laulība ilga no 1976. līdz 1981.gadam ar restorānu uzņēmēju Beriju Komdenu.

Pirmo reizi viņa apprecējās 17 gadu vecumā, bet trombona spēlētājs Als Džptdens viņu piekāva, kad Deja bija astotajā grūtniecības mēnesī. 1942. gadā pasaulē nāca viņas dēls Terijs, kurš pēc smagas slimības nomira 2004. gadā.

Holivudas karjera Dejai sākās pēc uzstāšanās kādā Holivudas ballītē 1947.gadā, bet viņas pēdējā filma iznāca 1968. gadā - komēdija "With Six You Get Eggroll".

Aktrise nekad nav ieguvusi ASV Kinoakadēmijas balvu "Oskars", bet 2004. gadā no toreizējā prezidenta Džordža Buša jaunākā saņēma augstāko ASV civilo apbalvojumu - Prezidenta brīvības medaļu.

Lai gan kopš pagājušā gadsimta 80. gadiem viņa vairs neiesaistījās šovbiznesā, 2011. gadā klajā nāca viņas iepriekš neizdotu dziesmu izlase.

Pēdējos gados lielāko laika daļu viņa pavadīja, aizstāvot dzīvnieku tiesības.