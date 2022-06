'Depeche Mode' dalībnieki publiskojuši Endija Flečera nāves cēloni

Grupas "Depeche Mode" dalībnieki Deivs Gahans un Martins Gors oficiālajos grupas sociālo tīklu kontos atklājuši pāragri aizgājušā taustiņinstrumentālista Endija Flečera nāves cēloni.

Mūziķis, kurš mūžībā devās šī gada 26. maijā, miris no aortas plīsuma.

"Pirms dažām nedēļām saņēmām medicīnisko pārbaužu rezultātus. Endija ģimene vēlējās, lai dalāmies ar tiem ar jums," raksta Flečera grupasbiedri. Viņi arī pauž, ka lai gan tas noticis daudz, daudz par agru, viņu kolēģis devies aizsaulē ātri un bez ilgstošām ciešanām.

Abi "Depeche Mode" dalībnieki arī pauž pateicību par fanu mīlestību un līdzjūtībām, kas saņemta nedēļās pēc Flečera nāves.

"Ir neticami redzēt visas jūsu fotogrāfijas, lasīt jūsu rakstīto un redzēt, cik daudz Endijs jums nozīmēja. Kā varat iedomāties, mums šīs bija dīvainas, bēdīgas un dezorientējošas nedēļas, taču mēs jutām jūsu mīlestību un atbalstu, un zinām, ka to juta arī Endija ģimene," teikts publikācijā "Depeche Mode" sociālo tīklu "Facebook" un "Instagram" kontos.

Deivs Gahans un Martins Gors arī atklāj, ka pagājušajā nedēļā Londonā noticis Endijam Flečeram veltīts piemiņas pasākums: "Bija skaista ceremonija ar dažām asarām un daudz atmiņām par to, kas bija Endijs, stāstiem par mūsu kopīgo laiku un labu pasmiešanos. Endija dzīve tika svinēta ar viņa draugiem un tuviniekiem pilnā telpā, ar mūsu tuvāko "Depeche Mode" ģimeni. Ir tik daudz cilvēku, kas šo gadu laikā pieskārušies mūsu un Endija dzīvēm. Būt visiem kopā bija ļoti īpašs veids kā pieminēt un pavadīt Endiju."

Deivs Gahans un Martins Gors noslēguma vēlreiz pauž pateicību ikvienam, kā arī raksta: "Endij, tu mums pietrūksi, bet nekad netiksi aizmirsts."

Endrjū Džons Leonards Flečers (1961-2022) ir viens no sintpopa grupas "Depeche Mode" dibinātājiem. "Depeche Mode" kulta statusu iemantojusi ar saviem 80. gadu albumiem "Black Celebration" (1986), "Music for Masses" (1987), kā arī 90. gados izdotajiem"Violator" (1990) un "Ultra" (1997). Kopumā grupa izdevusi 14 studijas albumus, no tiem jaunākais - "Spirit" - iznāca 2017. gadā. Flečers piedalījās visu 14 "Depeche Mode" albumu tapšanā.

"Depeche Mode" vairākkārt uzstājusies arī Rīgā, pēdējoreiz viesojoties pārpildītā "Arēnā Rīga" 2018. gadā. Līdzās "Depeche Mode" Flečers darbojās arī kā dīdžejs un 2004. gadā uzstājās Dzelzceļa muzejā, Rīgā.