Foto: Tērneres piemiņai Šveicē un Holivudā gulst ziedi un sveces

Pieminot mūžībā aizgājušo rokmūzikas leģendu Tinu Tērneri, daudzi cilvēki noliek ziedus un sveces pie viņas mājas Šveicē.

Pēc ziņām par dziedātājas nāvi trešdienas vakarā pie viņas mājas Cīrihes piepilsētā Kisnahtā sapulcējās liels cilvēku pūlis. Cilvēki pa vienam nolika ziedu pušķus un sveces. Ziedi gulst arī pie viņas zvaigznes Holivudas slavas alejā.

"Ar Tinas Tērneres nāvi pasaule ir zaudējusi ikonu," tviterī ierakstīja Šveices prezidents Alēns Bersē.

ASV Baltā nama preses sekretāre Karīna Žanpjēra sacīja, ka Tērneres nāve ir milzīgs zaudējums.

"Tas ir milzīgs zaudējums cilvēkiem, kas viņu mīlēja, un noteikti mūzikas industrijai," teica Žanpjēra.

"Viņas mūzika turpinās dzīvot," piebilda Baltā nama pārstāve.

ASV Nacionālā aviācijas un kosmosa pārvalde (NASA) tviterī ierakstīja, ka "viņas mantojums dzīvos mūžīgi starp zvaigznēm".

"Mēs esam zaudējuši vienu no pasaules aizraujošākajām izpildītājām," sociālajā tīklā "Instagram" pavēstīja britu mūziķis Eltons Džons, piebilstot, ka Tērnere bijusi "pilnīga leģenda ierakstos un uz skatuves".

"Otras tādas vairs nebūs," sociālajos tīklos pauda britu supermodele Naomi Kempbela.

Amerikāņu dziedātāja Glorija Geinora tviterī nodēvēja Tērneri par "ikonisku leģendu, kas nobruģēja ceļu tik daudzām sievietēm rokmūzikā, melnādainajām un baltādainajām".

Tērnere aizgāja no dzīves 83 gadu vecumā trešdien pēc slimības savās mājās Kisnahtā.

Dziedātāja, kas jau pusmūžā spēja atsākt veiksmīgu solo karjeru pēc šķiršanās no sava vardarbīgā dzīvesbiedra un skatuves partnera Aika Tērnera, pagājušā gadsimta 80. un 90.gados izpelnījās "rokenrola karalienes" titulu, pārsteidzot auditoriju ar savu vienreizējo balsi un nebeidzamo enerģiju.

Pēc savas pēdējās turnejas 2009.gadā Tērnere apmetās netālu no Cīrihes, ieguva Šveices pilsonību un pievērsās privātai dzīvei kopā ar savu vīru, bijušo vācu mūzikas menedžeri Ervīnu Bahu.

Starp dziedātājas lielākajiem hitiem ir "What's Love Got to Do with It" (1984), "Private Dancer" (1984), "We Don't Need Another Hero"(1985), "Typical Male" (1986) un "The Best"(1989).