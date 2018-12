Igaunijā miris britu pankgrupas 'Buzzcocks' līderis Pīts Šellijs

Tallinā 63 gadu vecumā miris britu pankgrupas "Buzzcocks" līderis Pīts Šellijs.

Kā pavēstīja grupas menedžeris, Šellijs nomiris ceturtdien, 6. decembrī, un viņa iespējamais nāves cēlonis ir sirdslēkme.

Kā vēsta raidorganizācija BBC, septiņdesmitajos gados Anglijas pilsētā Boltonā izveidotā grupa uz popmūziku atstājusi ne mazāku ietekmi kā cita pankgrupa "Sex Pistols".

Grupas tviterī teikts, ka Šellijs bija viens no ietekmīgākajiem un produktīvākajiem dziesmu autoriem Lielbritānijā. Strādājot grupā un solo projektos, viņa sacerētās dziesmas iedvesmojušas vairākas mūziķu paaudzes, teikts grupas paziņojumā.

Pazīstamākā grupas dziesma ir "Ever Fallen in Love (With Someone You Shouldn't've)".

Šellijs 2012. gadā pārcēlās uz savas sievas Grētas dzimteni Igauniju. Kā 2013. gada intervijā Jaunzēlandes žurnālam "Stuff" pavēstīja Šellijs, viņa sieva un viņas ģimene ir no Igaunijas, bet viņa uzaugusi Kanādā.

"Mūsu kāzas notika pirms diviem gadiem un mums bija tikai mazs dzīvoklītis Londonā, kurā kļuva par šauru. Mēs atbraucām uz Tallinu paciemoties pie radiniekiem, un tā ir tik skaista vieta. Tas Vispasaules mantojuma objekts, labs un mierīgs. Tur, kur es dzīvoju Londonā, trijos no rīta varēja dzirdēt uz ielas gaudojam sirēnas. Šeit ir daudz mierīgāk un līdz Londonai ir jālido tikai trīs stundas," intervijā stāstīja Šellijs.