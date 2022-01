Miris aktieris, dziedātājs – balāžu meistars Meat Loaf

74 gadu vecumā mūžībā devies dziedātājs, hita "I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That)" izpildītājs, un aktieris Meat Loaf, īstajā vārdā Maikls Lī Adejs (Michael Lee Aday, 1947-2022), vēsta ārvalstu mediji.

Par dziedātāja nāvi paziņots viņa oficiālajā "Facebook" lapā. "Dziļās sērās paziņojam, ka šonakt mūžībā devies neatkārtojamais Meat Loaf. Viņam līdzās bija viņa sieva Debora. Dzīves pēdējās 24 stundas kopā ar viņu bija arī meitas Perla un Amanda, kā arī tuvākie draugi," teikts paziņojumā. Dziedātāja un aktiera nāves cēlonis netiek atklāts.

"Mēs zinam, cik daudz viņš nozīmēja jums. Novērtējam mīlestību un atbalstu, kas palīdzēs mums pārdzīvot šo sēru laiku, zaudējot iedvesmojošu mākslinieku un brīnišķīgu cilvēku," paziņojumā paudusi Meat Loaf ģimene.

"Viņa apbrīnojamā karjera ilga sešas dekādes. Viņš pārdevis vairāk nekā 100 miljonus albumu un nofilmējies vairāk nekā 65 filmām, tai skaitā tādās kā "Fight Club", "Focus", "Rocky Horror Picture Show", "Wayne's World" un citās. Viņa 70. gadu albums "Bat Out of Hell" joprojām ir viens no 10 visu laiku komerciāli veiksmīgākajiem albumiem," teikts piemiņas vēstījumā.

Amerikāņu dziedātājs un aktieris Meat Loaf uz lielā ekrāna debitēja jau 60. gados, bet bet nopietnu kino un romūzikas karjeru aizsāka 70. gados. Pirmo albumu – futūristisku rokmūziklu "Bat Out of Hell" – Meat Loaf izdeva 1977. gadā. Tas kļuva par sensāciju un ir viens no komerciāli veiksmīgākajiem 70. gadu mūzikas albumiem. Par 1993. gada balādi "I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That)" Meat Loaf saņēmis "Grammy" balvu kā labākais rokmūzikas solo vokālists.

Meat Loaf bija zināms kā spēcīgas, plaša diapazona balss īpašnieks, bet viņa koncerti bija teatrāli, izteiksmīgi priekšnesumi. Kopumā karjeras laikā Meat Loaf izdeva 12 albumus, kā arī piedalījās vairāk nekā 60 filmās, televīzijas seriālos un šovos.