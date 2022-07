Miris aktieris, filmas 'Krusttēvs' zvaigzne Džeimss Kāns

Mūžībā devies amerikāņu aktieris, Frānsisa Forda Kopollas filmas "Godfather" ("Krusttēvs") zvaigzne Džeimss Kāns (James Caan).

Aktieris, kurš kulta filmā atveidoja Soniju Korleoni, miris 82 gadu vecumā.

"Dziļās sērās paziņojam, ka Džimijs devās mūžībā 6. jūlija vakarā. Viņa ģimene augstu vērtē mīlestību un līdzjūtību šajās dienās, kā arī aicina turpināt respektēt viņu privātumu šajā grūtajā laikā."

Savulaik Kāns bija bēdīgi slavens kā Holivudas uzdzīvotājs, bet profesionālās karjeras virsotnes piedzīvoja 70. un 80. gadu sākumā. Pēc vairāku gadu dīkstāves, aktieris 80. gadu beigās atgriezās pie darba kino laukumā un nofilmējās tādās filmās kā "Misery", "The Yards", "Dogville", "Elf" un citās.

Džeimss Kāns bijis nominēts gan "Zelta globusam" un "Oskara" balvai, gan "Emmy" godalgai un citiem apbalvojumiem. 1978. gadā viņš tika pie savas zvaigznes Holivudas slavas alejā.