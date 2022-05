Miris britu rokgrupas 'Yes' bundzinieks Alans Vaits

72 gadu vecumā miris britu progresīvā roka grupas "Yes" bundzinieks Alans Vaits, ceturtdien paziņojusi grupa.

Viņš miris savās mājās ASV pilsētas Sietlas apkārtnē pēc īsas slimības.

Jūlijā būtu apritējuši 50 gadi, kopš Vaits kļuva par "Yes" dalībnieku. Viņš pievienojās grupai četrus gadus pēc tās dibināšanas.

Starp "Yes" lielākajiem hitiem ir "Owner Of A Lonely Heart", "Roundabout" and "Long Distance Runaround".

Nākammēnes plānotā "Yes" Lielbritānijas turneja būs veltīta Vaita piemiņai, pavēstījusi grupa.