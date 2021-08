Miris Deniss Tomass, leģendārās grupas 'Kool & the Gang' dibinātājs

70 gadu vecumā mūžībā devies Deniss “Dī Tī” Tomass, kurš bija viens no leģendārās soula un fanka grupas “Kool & the Gang” dibinātājiem, ziņo “The Guardian”. Grupa “Kool & the Gang” savulaik iekaroja popularitāti visā pasaulē ar tādiem hitiem kā “Celebration” un “Get Down On It”.

Deniss Tomass dzimis 1951. gada 9. februārī Orlando, Floridas štatā. Tomass grupā spēlēja alta saksofonu, flautu un perkusijas. Grupas koncertos viņš parasti darbojās kā ceremonijmeistars, un pēdējā uzstāšanās kopā ar grupu Tomasam bija 4. jūlijā Losandželosā. Grupas pirmsākumi datējami ar 1964. gadu, kad septiņi draugi pusaudžu vecumā izveidoja savu ansambli, spēlējot unikālu džeza, soulmūzikas un fanka sajaukumu. Sākotnēji grupu sauca "Jazziacs", bet par "Kool & the Gang" viņi kļuva 1969. gadā.

Papildus mūziķa funkcijām viņš rūpējās arī par grupas garderobi un bija pazīstams kā stilīgu apģērbu un cepuru cienītājs. Grupas darbības pirmajos gadus Tomass pildīja arī "seifa" funkcijas, nopelnīto naudu pārvietojot papīra maisā, kas bija iestūķēts viņa saksofonā.

Grupa savas pastāvēšanas laikā saņēmusi divas "Grammy" balvas un septiņas Amerikas mūzikas balvas. 2014. gadā viņiem piešķīra "Soul Train" mūža sasniegumu godalgu. Grupas radītā mūzika bieži izmantota kino, piemēram, tādās slavenās lentēs kā "Rokijs", "Sestdienas vakara drudzis" un "Lubene".