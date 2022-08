Miris Dmitrijs Vrubels, kas uz Berlīnes mūra uzzīmēja Brežņeva un Honekera skūpstu

62 gadu vecumā mūžībā devies krievu izcelsmes mākslinieks Dmitrijs Vrubels, kura pazīstamākais darbs ir PSRS līdera Leonīda Brežņeva un VDR vadītāja Ērika Honekera skūpsta murālis uz Berlīnes mūra, ziņo ārzemju mediji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Dmitrijs Vrubels dzimis Maskavā, 1960. gadā, tur arī apguvis glezniecību, bet kopš 1983. gada kļuva par PSRS Mākslinieku savienības biedru. Kopš 1990. gada Vrubels periodiski dzīvoja Berlīnē, bet 2010. gadā apmetās tur uz pastāvīgu dzīvi.

Savu slavenāko darbu – murāli "Dievs, palīdzi man izdzīvot šajā nāvējošajā mīlestībā!" – Vrubels radīja 1990. gadā, iedvesmojoties no franču fotogrāfa Režī Bosjū 1979. gadā uzņemtās fotogrāfijas. Darbs tika radīts Berlīnes mūra rietumu pusē, Vrubels centās iegūt atļauju to uzzīmēt arī austrumu pusē, taču nesekmīgi. 2009. gadā darbs no mūra fragmenta tika dzēsts restaurācijas gaitā, un Vrubels bija piekritis to atjaunot.

Zināms, ka mākslinieks miris slimnīcā no Covid-19 izraisītas sirds nepietiekamības.