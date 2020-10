Miris dziesmas 'I Can See Clearly Now' autors Džonijs Nešs

Otrdien 80 gadu vecumā savās mājās Hjūstonā mūžībā devies regeja dziedātājs un dziesmu autors Džonijs Nešs, informēja viņa dēls Džonijs Nešs Jr. Neša radītā dziesma "I Can See Clearly Now" kļuva par pasaules mēroga hitu 1972. gadā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Nešs dzimis Hjūstonā, un jau bērnībā pievērsās mūzikai. 17 gadu vecumā viņš parakstīja līgumu ar “ABC-Paramount” un laida klajā debijas singlu “A Teenager Sings the Blues”.

Neša karjera attīstījās no krūnera stila popa izpildītāja līdz regeja zvaigznes statusam, kad “I Can See Clearly Now” nokļuva mūzikas topu virsotnēs. 20. gs. 60. gados Nešs bija ierakstu kompānijas vadītājs un viens no retajiem ASV dzimušajiem dziedātājiem, kas izpildīja regeju. Nešs arī palīdzēja sākt mūziķa karjeru savam draugam Bobam Mārlijam.

Nešs bija arī aktieris un producents, un guva savus lielākos komerciālos panākumus 60. un 70. gados ar hitiem “Hold Me Tight”, “You Got Soul” un, protams, savu ikonisko dziesmu “I Can See Clearly Now”. To Nešs uzrakstīja laikā, kamēr atguvās pēc kataraktas operācijas, un šo popa-regeja iedvesmoto stāstu par dzīves grūtību pārvarēšanu rokmūzikas kritiķis Roberts Kraistgo (Robert Christgau) nodēvēja par “2 minūtēm un 48 sekundēm tīras iedvesmas.”