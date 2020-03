Miris filmas 'Eksorcists' zvaigzne, leģendārais zviedru aktieris Makss fon Sidovs

Svētdien. 8. martā, īsi pirms savas 91 jubilejas miris leģendārais zviedru aktieris, režisora Ingmāra Bergmana iecienītais ekrāna meistars un šausmu filmas "The Exorcist" zvaigzne – Makss fon Sidovs (Max Von Sydow), raksta ārvalstu mediji.

Aktiera nāvi apstiprinājusi viņa ģimene, publiskajā paziņojumā paužot: "ar salauztu sirdi un dziļās skumjās paziņojam, ka zviedru izcelsmes aktieris miris svētdien."

Makss fon Sidovs (1929–2020) savas 70 gadu ilgās karjeras laikā nospēlējis vairāk nekā 100 lomu filmās un TV seriāls. Fon Sidovs bija iecienīts zviedru režisora Ingmara Bergmana aktieris, kopumā piedaloties 11 viņa filmās, no tām kā spožākais darbs minams galvenā loma 1957. gada filmā "The Seventh Seal" ("Septītais zīmogs") par mēra laikiem Zviedrijā, kad kāds bruņinieks (Makss fon Sidovs) spēlē šaha spēli ar Nāvi (Bengts Ekerots), uz spēles liekot savu dzīvību.

Iespējams, zināmākā Fon Sidova loma ir tēvs Lankasters Merrins amerikāņu kinoklasiķa Viljama Frīdkinda filmā "The Exorcist" (1973), kas atzīta par vienu no šausminošākajām šausmu filmām 20. gadsimta kino vēsturē.

Tāpat aktieris redzams tādās filmā kā "Flash Gordon" (1980) "Hannah and Her Sisters" (1986), "Minority Report" (2002) un "Star Wars: The Force Awakens" (2015).

Viņa mūža nogales kino darbu klāstu papildināja lomas ierunāšana animācijas seriālā "The Simpsons" ("Simpsoni") un loma seriālā "Game of Thrones", kura sestajā sezonā viņš parādījās trīs epizodēs.

Savas karjeras laikā Fon Sidovs divas reizes tika nominēts ASV kinoakadēmijas balvai "Oskars" – 1989. gadā kategorijā "Labākais aktieris" par lomu filmā "Pelle the Conqueror" ("Pelle iekarotājs") un 2011. gadā kategorijā "Labākais aktieris otrā plāna lomā" par darbu filmā "Extremely Loud & Incredibly Close".