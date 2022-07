Miris gangsterfilmas 'Goodfellas' aktieris Pols Sorvīno

Pirmdien 83 gadu vecumā mūžībā devies aktieris Pols Sorvīno, kas leģendārajā Mārtina Skorsēzes gangsterfilmā "Goodfellas" atveidoja mafijas krusttēvu Poliju Cicero, raksta medijs "Guardian". Aktiera atraitne pavēstīja, ka viņš miris dabīgā nāvē.

Bruklinā, Ņujorkā dzimušā aktiera karjera ilga vairāk nekā 50 gadus. Līdzās jau pieminētajam Polijam Mārtina Skorsēzes gangsterfilmā "Goodfellas" Pols Sorvīno iekļuvis Holivudas vēsturē ar tādām lomām kā Džeimsa Kāna grāmatvedis filmā "The Gambler", valsts sekretārs Henrijs Kisindžers Olivera Stouna politiskajā drāmā "Niksons", Klēras Deinsas atveidotās varones tēvs Baza Lūrmena filmā "Romeo + Džuljeta", kā arī no heroīna atkarības sirgstošs dziedātājs Veina Krāmera romantiskajā drāmā "The Cooler".

1973. gadā Sorvīno tika nominēts "Tony" balvai par savu darbu Džeisona Millera ar Pulicera balvu godalgotajā Brodvejas izrādē "That Championship Season". Vairākas desmitgades Sorvīno sadarbojās ar aktieri un režisoru Vorenu Bītiju, atveidojot mazākas lomas Bītija filmās "Reds", "Dick Tracy", "Bulworth" un "Rules Don't Apply".