Miris grupas 'Nazareth' dziedātājs Dens Makafertijs

76 gadu vecumā miris skotu smagā roka grupas "Nazareth" dziedātājs Dens Makafertijs (Dan McCafferty), vēsta BBC.

Dziedātājs, kurš jau kopš 70. gadiem bija zināms ar savu raupjo, ķērcošo balsi un bija grupas "Nazareth" atpazīstamības zīme. Makafertija balss dzirdama tādos "Nazareth" hitos kā "Broken Down Angel", "Hair Of The Dog", "Love Hurts" un citās.

Makafertijs "Nazareth" sastāvā koncertos dziedāja līdz 2014. gadam, kad plaušu slimības dēļ viņam nācās grupasbiedrus pamest – dziedātājam bija kļuvis grūti elpot. Tomēr 2019. gadā Makafertijs devās studijā, lai ierakstīju soloalbumu "Last Testament".

Mūziķa aiziešanu mūžībā medijiem apstiprinājis "Nazareth" basģitārists Pīts Egņū (Pete Agnew). Publiskajā paziņojumā netiek izpausts dziedātāja nāves iemesls.

"Šis ir skumjākais paziņojums, kādu man jebkad nācies veikt," grupas "Instagram" profilā raksta basists. "Marianna un ģimene ir zaudējuši brīnišķīgu, mīlošu vīru un tēvu. Es esmu zaudējis savu labāko draugu un vienu no visu laiku labākajiem dziedātājiem pasaulē. Esmu pārāk satriekts, lai šobrīd vēl kaut ko teiktu," raksta Egņū.

Grupa "Nazareth" tika nodibināta 1968. gadā, taču daļa no tās dalībniekiem jau bija muzicējuši kopā pat vēl agrāk – pusaudžu gados grupā "The Shadettes", kas spēlēja citu grupu dziesmu kaverversijas.

Par grupas radošajiem panākumiem bagātāko laiku uzskatāmi 20. gadsimta 70. gadi – desmitgades sākumā "Nazareth" dalībnieki pārcēlās uz Londonu, sāka rakstīt savu mūziku un izdeva tādus albumus kā paštitulēto debiju "Nazareth" (1971), "Exercises" (1972), "Razamanaz" (1973), "Loud 'n' Proud" (1973), kā arī "Deep Purple" basģitārista Rodžera Glovera producēto "Rampant" (1974), kas atnesa skotu rokeriem starptautisku slavu. Tāpat 70. gados iznāca tādi albumi kā "Hair of the Dog" (1975) ar "Nazareth" visu laiku populārāko hitu - "The Everly Brothers" dziesmas "Love Hurts kaverversiju, albums "Close Enough for Rock 'n' Roll" (1976) un daudzi citi.

Tāpat grupa turpināja ražīgi izdot albumus arī 80. gados un arī vēlāk. Arī tad, kad "Nazareth" ieraksti vairs neguva 70. gadu novērtējumam līdzvērtīgu atzīnību, tā joprojām bija pieprasīta un fanu mīlēta koncertgrupa, kas devās turnejās un daudz koncertēja, īpaši Vācijā. Grupa vairākas reizes viesojusies arī Latvijā.

Kopumā grupa līdz 2022. gadam laikam izdevusi 25 albumus. No tiem pēdējos divos Makafertija vietā stājies dziedātājs Karls Sentans (Carl Sentance).

"Nazareth" kā savu lielāko iedvesmas avotu sauc grupas "Guns 'n' Roses" dalībnieki, īpaši kaverversiju albuma "he Spaghetti Incident?" (1993) kontekstā, kurā ir iekļauta viņu versija par dziesmu "Hair of the Dog".

Kā Nacionālajā enciklopēdijā norāda mūzikas žurnālists Klāss Vāvere, kaut "Nazareth" nepieder roka klasiķu kanonam un kopš 80. gadu sākuma grupas ieraksti vairs nekad nav figurējuši rokmūzikas lielvalstu Lielbritānijas un ASV popularitātes tabulās, tās robusti melodiskais smagā roka skanējums un vairāki agrīnā perioda albumi atstājuši paliekošu nospiedumu vairāku paaudžu mūzikas kontekstā, arī 21. gs. ļaujot baudīt joprojām uzticīgu cienītāju simpātijas kā veterāngrupai ar vērā ņemamu ieguldījumu smagās rokmūzikas attīstībā.