64 gadu vecumā miris grupas "Talk Talk" līderis un dibinātājs Marks Holiss (Mark Hollis), raksta ārvalstu prese.

Holiss "Talk Talk" nodibināja 1981. gadā kopā ar bundzinieku Lī Harisu, basģitāristu Polu Vebu un taustiņinstrumentālistu Saimonu Brenneru, radot vienu no sava laika ietekmīgākajām un intersantākajām new wave grupām.

Kā zināmākie "Talk Talk" singli minami "It's My Life", "Sucha a Shame" un "Life's What You Make It". Kopumā grupa izdevusi piecus studijas albums, kļūstot par vienu no apvienībām, kas definēja 80. gadu mūziku. Pirmie ieraksti iezīmēja kopējo desmitgades sintpopa skaņu, bet 80. gadu beigās iznākušie albumi jau tapa džeza, folkmūzikas, klasiskās mūzikas ietekmē.

Grupa izjuka 1992. gadā, bet Holiss sešus gadus vēlāk izdeva paštitulētu soloalbumu. Pēc albuma izdošanas Holiss aizgāja no mūzika industrijas, dodot priekšroku ģimenes dzīvei.