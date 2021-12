Miris grupas 'The Monkees' dalībnieks Maikls Nesmits

Piektdien, 10. decembrī 78 gadu vecumā mūžībā devies viens no 60. gadu popgrupas “The Monkees” dalībniekiem – ģitārists, dziedātājs un dziesmu autors Maikls Nesmits (Michael Nesmith, 1942-2021).

Kā medijiem pavēstījuši mūziķa piederīgie, viņš aizsaulē devies savās mājās, ģimenes lokā un mierīgos apstākļos. BBC norāda, ka nāves cēlonis bijis sirdstrieka.

Atgādinām, ka "The Monkees" bija producentu izveidota grupa televīzijas komēdijseriālam ar tādu pašu nosaukumu. Tas vēstīja par četriem puišiem, kas cenšas kļūt par rokzvaigznēm. Un viņi par tādām kļuva arī reālajā dzīvē. "The Monkees" lielākie hiti bija "Daydream Believer", kā arī līdz šai dienai populārais "I'm A Believer".

Kvarteta ziedu laiks un aktīvākie gadi bija 60. gadu otrā puse, bet dažāda veida apvienošanās un koncertēšana notika līdz pat 2021. gadam, kad Nesmits uzstājās divatā ar šobrīd nu jau vienīgo dzīvo "The Monkees" dalībnieku - bundzinieku un vokālistu Džordžu Maiklu Dolenzu Junioru (George Michael Dolenz Jr, 1945).

Maikls Nesmits bija tādu "The Monkees" dziesmu kā "Listen To The Band", "Sunny Girlfriend", "Tapioca Tundra" un daudzu citu autors.

70. gados, pēc "The Monkees" izjukšanas, Nesmits izveidoja kantrī roka grupu "First National Band" un izdeva vairākus albumus.