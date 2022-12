Miris grupas 'The Specials' solists Terijs Hols

63 gadu vecumā miris britu ska grupas "The Specials" solists Terijs Hols, pirmdien pavēstīja Hola grupas kolēģi.

Slavas zenītā Hols un "The Specials" bija 70. un 80. gadu mijā, kad grupa klajā laida divus plašu atzinību iemantojušus albumus, kā arī vairākus singlus, kas ierindojās britu hitparādes pirmajā desmitniekā, ieskaitot "Gangsters", "Ghost Town" un "Too Much Too Young".

Hols no dzīves aizgājis pēc īsas slimības, teikts "The Specials" paziņojumā.

"Ar dziļām skumjām mēs paziņojam, ka pēc īsas slimības no dzīves aizgājis Terijs - mūsu skaistais draugs, brālis un viens no izcilākajiem dziedātājiem, dziesmu un to tekstu autoriem, kādus šī valsts jebkad ir radījusi," tviterī raksta grupas biedri.

"Viņa mūzika un viņa uzstāšanās ietvēra pašu dzīves būtību ... prieku, sāpes, humoru, cīņu par taisnīgumu, bet visvairāk - mīlestību."

Lielu popularitāti iemantoja grupas singls "Ghost Town", kas 1981.gadā trīs nedēļas atradās britu hitparādes pirmajā vietā.

Pēc "Ghost Town" panākumiem Hols kopā ar Nevilu Steiplu un Linvalu Goldingu "The Specials" pameta un izveidoja jaunā viļņa grupu "Fun Boy Three".

Pēc šīs grupas izjukšanas Hols strādājis gan pie solo, gan kopprojektiem ar citiem māksliniekiem, bet 2008.gadā atkal pievienojās "The Specials" kopīgai koncerttūrei.

Karjeras gaitā Hols sadarbojies ar dažādu virzienu mūziķiem, arī ar "Bananarama", "Gorillaz", "Dub Pistols", Deivu Stjuartu un Liliju Allenu.