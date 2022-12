Miris grupas 'The Stranglers' bundzinieks Džets Bleks

84 gadu vecumā mūžībā devies grupas "The Stranglers" oriģinālā sastāva bundzinieks Džets Bleks (Jet Black, 1938-2022), sociālajos medijos vēsta grupas pārstāvji.

Džets Bleks, īstajā vārdā Braiens Džons Dafijs, bija viens no britu grupas "The Stranglers" dibinātājiem un viņa bungu spēle ir dzirdama tādos grupas klasiskajos hitos kā "Golden Brown", "Peaches", "No More Heroes" un citos.

Pēdējo reizi mūziķis kopā ar grupasbiedriem uzstājās 2015. gadā, tomēr drīz pēc tam paziņoja par pilnīgu publiskās muzicēšanas pārtraukšanu veselības problēmu dēļ.

It is with heavy hearts we announce the passing of our dear friend, colleague and band elder statesman Jet Black. Jet died peacefully at home surrounded by his family. Fond adieu, fly straight JB.x

Paziņojumā par Džeta Bleka nāvi viņa bijušie grupasbiedri raksta, ka viņš bijis "britu mūzikas vecākais valstsvīrs".

""The Stranglers" nebūtu, ja viņa nebūtu bijis. Viens no erudītākajiem cilvēkiem, dumpinieks vairākās nozīmēs," tā par bijušo kolēģi saka basģitārists un viens no grupas līderiem JJ Burnel.

"The Stranglers" tika dibināta 1974. gadā un bija viena no nozīmīgākajām britu punk rock/new wave scēnas grupām.

Laikā, kad grupa tika izveidota, Džetam Blekam jau bija vairāk nekā trīsdesmit gadu un piederēja savs bizness – saldējuma veikals un vairāki furgoniņi, no kuriem tas tika tirgots. Grupas pirmsākumos viens no tiem tika izmantots "The Stranglers" turnejās. Jau daudzus gadus vēlāk, intervijā 2010. gadā, Džets Bleks atzina, ka nekad nav nožēlojis šo fokusa maiņu – no mazā biznesa uz mūziku.

Pirmo reizi Bleks sirds problēmu dēļ regulāru koncertdarbību kopā ar "The Stranglers" pārtrauca 2007. gadā. Tomēr vēlākos gados pie koncertēšanas periodiski atgriezās, līdz veselības likstas piespieda uzstāšanos pārtraukt pavisam.

Džets Bleks ir sarakstījis arī vairākas grāmatas, fiksējot savas atmiņas par "The Stranglers". No tām zināmākā – grāmata par grupas dalībnieku arestu 1980. gadā Nicā, Francijā, kur viņi tika apsūdzēti par it kā nekārtību izraisīšanu.