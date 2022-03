Miris Holivudas aktieris Viljams Hērts

71 gada vecumā miris "Oskara" balvu saņēmušais Holivudas aktieris Viljams Hērts.

Aktieris karjeru sāka 70. gadu beigās, bet slavu un atzinību izpelnījās 80. gados. Viņa lomas atklāj Hērta talanta daudzveidību – no drāmām līdz "Marvel" darbiem.

Hērts vairākkārt ticis nominēts "Oskara" balvai, taču pie zeltītās statuetes viņš tika 1986. gadā par darbu filmā "Kiss of the Spider Woman". Viņš filmā atveido homoseksuālu cietumieku Brazīlijas cietumā. Skatītāji viņu pazīst arī kā ģenerāli Tadeušu Rosu "Marvel" grāvējos.

Par aktiera nāvi sociālajos tīklos paziņojis aktiera dēls Vils. "Viņš aizgāja mierīgi, klātesot tuviniekiem. Ģimene lūdz cienīt tās privātumu sēru laika," raksta aktiera dēls.

Viljams Hērts filmējies tādās kinolentēs kā "Children of a Lesser God" (1986), "Broadcast News" (1987), "A History of Violence" (2005), "A.I. Artificial Intelligence" (2001), "Into the Wild" (2007), "Robin Hood" (2010) un daudzās citās.