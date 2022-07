Miris ievērojamais britu režisors Pīters Brūks

2. jūlijā 97 gadu vecumā mūžībā devies britu teātra un kino režisors Pīters Brūks, kuru raksturoja kā nemierīgi radošu un izcilu sava amata pārstāvi, vēsta BBC. Viņš ticis dēvēts par "dižāko dzīvo teātra režisoru" un vienu no ietekmīgākajām personībām teātrī 20. gadsimtā.

Ads disabled

Brūks dzimis Londonā 1925. gadā, no Latvijas emigrējušu ebreju ģimenē. Lai gan viņam jaunībā nebija teātra pieredzes, Brūka talants tika ātri pamanīts pēc studijām Oksfordas universitātē. Vēlāk Brūks tika novērtēts kā viens no radošākajiem un strīdīgākajiem pēckara Lielbritānijas režisoriem un viņa radītie iestudējumi skatītājus gan sajūsmināja, gan šokēja.

Režisors saņēmis vairākus prestižus teātra un kino apbalvojumus, tostarp divas "Tony" balvas, Lorensa Olivjē balvu, kā arī "Emmy" un daudzus citus. Brūks bija pazīstams ar savām radikālajām versijām par Šekspīra lugām, kā arī citu klasiķu iestudējumiem, mūzikliem un kino filmām.

Viens no galvenajiem viņa režisētajiem darbiem bija "Mahabhārata". Deviņu stundu ilgs sanskrita eposa dramatizējums.

Savulaik intervijā BBC viņš britu pēckara teātri raksturoja kā "vecmodīgu, stereotipizētu, kas atrodas neliela skaita ļoti konvencionālu cilvēku rokās, kuri Šekspīru veidoja visgarlaicīgākajā veidā, kādu vien var iedomāties".

1970. gadā viņš pagrieza muguru angļu teātrim un pārcēlās uz Parīzi, kur viņš nodibināja Starptautisko teātra izpētes centru — eksperimentālu teātra kompāniju. Ar to viņš viesizrādēs apmeklējis daudzas valstis un izrādījis iestudējumus dažādām auditorijām, tai skaitā narkomāniem un garīgo slimību pacientiem.

Teātra profesionāļu nākamās paaudzēs būtiski ietekmējusi Brūka grāmata "The Empty Space"

Brūks uzņēma arī vairākas filmas, tostarp ar Nobela prēmiju apbalvotā Viljama Goldinga alegoriskā romāna "Lord of Flies" ("Mušu valdnieks") ekrāna versiju 1963. gadā un Prospēra Merimē noveles un Žorža Bizē operas "Karmena" versiju "The Tragedy of Carmen" 1983. gadā.

Ir teikts, ka režisoru vairāk interesēja idejas nekā jebkas cits. Šķita, ka viņam ir vēlme šokēt, un viņš tika raksturots kā pārsteidzošs ieskatu, intuīcijas un nekaunības apvienojums, teikts BBC.

Kā ziņots, Brūks miris 2. jūlijā Parīzē, kur dzīvoja kopš 70. gadiem.