Miris japāņu komponists Rjuiči Sakamoto

No dzīves 71 gada vecumā aizgājis japāņu komponists Rjuiči Sakamoto, kas savulaik par mūziku kinofilmai "The Last Emperor" ("Pēdējais imperators") saņēma "Oskara" un "Grammy" godalgas.

Sakamoto kļuva slavens 70. gados ar ietekmīgo japāņu grupu "Yellow Magic Orchestra" , bet viņa inovācijas elektroniskās mūzikas jomā sekmēja sintpopa, hausmūzikas un hiphopa attīstību.

Vislabāk pazīstams Sakamoto ir ar mūziku kinofilmām, arī Otrā pasaules kara drāmai "Merry Christmas, Mr Lawrence". Tajā loma līdzās viņa draugam Deividam Bovijam bija arī pašam komponistam.

Kompozīcija "Forbidden Colours" šai 1983. gada filmai kļuva par pasaules mēroga hitu.

80. gados Sakamoto sadarbojās ar tādiem māksliniekiem kā Tomass Dolbijs un Igijs Pops.

1987. gadā komponists saņēma "Oskaru" par mūziku Bernardo Bertoluči episkajai drāmai "The Last Emperor", kas vēsta stāstu par Ķīnas pēdējo imperatoru Puji.

Sakamoto vairākas desmitgades dzīvoja Ņujorkā, bet spožā karjera mūzikas jomā dzimtajā Japānā viņu bija padarīja par ievērojamu zvaigzni.

2014. gadā komponists pārcieta rīkles vēzi, tomēr, neraugoties uz veselības problēmām, viņš turpināja radīt mūziku, cita starpā arī Alehandro Gonsalesa Injaritu 2015.gada filmai "The Revenant".

2021. gada sākumā Sakamoto paziņoja, ka viņam konstatēts taisnās zarnas vēzis un ka ir sākta tā ārstēšana.

Sakamoto pārstāvji svētdien pavēstīja, ka komponists no dzīves aizgājis 28. martā un ka atvadīšanās no Sakamoto, ievērojot viņa lūgumu, notiks ģimenes lokā.