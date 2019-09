Miris kulta dziesminieks Daniels Džonstons

Šā gada 11. septembrī 58 gadu vecumā mūžībā devise kulta dziesminieks, autsaideru mūzikas varonis un komponists Daniels Džonstons (Daniel Johnston, 1961 – 2019), raksta ārvalstu mediji.

Džonstons iepriekšējā nedēļā bija nogādāts slimnīcā ar nieru darbības traucējumiem, bet vēlāk miris, kā teikts ģimenes paziņojumā, dabīgā nāvē.

"Džonstona ģimene dziļās sērās apstiprina sava brāļa Daniela Džonstona nāvi," teikts tuvinieku paziņojumā. "Viņš devies mūžība dabīgā nāvē savās mājās Hjūstonā, Teksasā 11. septembra rītā."

"Daniels bija dziedātājs un dziesmu autors, mākslinieks un mūsu visu draugs. Teju visu mūžu viņš cieta no garīgās veselības traucējumiem, bet savas kaites pārvarēja caur savu mākslu un dziesmām. Viņš iedvesmoja neskaitāmus fanus, kā arī citus māksliniekus un mūziķus ar savu gaišo vēstījumu pat vistumšākajās stundās," teikts tuvinieku paziņojumā.

Dziedātāja atpazīšanas zīme bija sirsnīgā, savdabīgā balss un vienkāršās, bērnišķīgi naivās pārdomas par mīlestību un dzīvi dziesmās. Džonstona cienītāju vidū bija gan Kurts Kobeins (Nirvana), gan Toms Veitss, gan Lana Del Reja un daudzi citi slaveni mūziķi.

"Trūkst vārdu, cik būtisks un vitāls bija Daniela Džonstona mūzikas gars. Esmu ļoti iedvesmojusies no viņa, sekot saviem radošajiem impulsiem, vienalga, vai cik tie būtu juceklīgi vai vienkārši," savā "Twitter" kontā raksta dziedātāja Zola Jesus.

Laikā no 1981. līdz 2012. gadam iznākuši 20 Daniela Džonstona albumi. 2005. gadā uz ekrāniem nonāca dokumentālā filma "The Devil and Daniel Johnston".