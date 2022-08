Miris leģendārās pankgrupas 'The Pogues' basģitārists Derils Hants

Pirmdien 72 gadu vecumā Londonā miris leģendārās pankgrupas "The Pogues" kādreizējais basģitārists Derils Hants, ziņo ārzemju mediji.

Grupa savā "Twitter" kontā publicējusi paziņojumu par Hanta nāvi, paužot, ka "skumjas nav izsakāmas vārdos" un pievienojot citātu no Hanta rakstītās dziesmas "Love You Till the End". "The Pogues" skandalozais līderis Šeins Makgovans tviterī raksturojis Hantu kā "lielisku draugu un izcilu basģitāristu": "Man ir ļoti, ļoti žēl, ka Darila vairs nav ar mums, viņš bija patiešām foršs džeks un lielisks draugs, kā arī izcils basģitārists. Mums visiem viņa pietrūks."

Derils Hants dzimis Hempšīrā 1950. gadā. Grupai "The Pogues" kā basģitārists viņš pievienojās 1986. gadā, pirms tam spēlējis tādās grupās kā "Plummet Airlines" un "The Favourites". Hants piedalījās vairāku grupas albumu tapšanā, tostarp arī 1988. gadā iznākušajā "If I Should Fall from Grace with God", kas ietvēra grupas Ziemassvētku hitu "Fairytale of New York". Hants bija vairāku grupas dziesmu autors un līdzautors. "The Pogues" izjuka 1996. gadā, taču pēc tam atkal apvienojās 2001. gadā un turpināja koncertdarbību līdz 2014. gadam.

I am very very sorry that Darryl has passed on, he was a really nice guy and a great friend and a great bass player. We will all miss him. May he have a happy state of eternal bliss and bless his family and friends love ❤️ Shane @poguesofficial pic.twitter.com/Hnzh98GpJa

We are saddened beyond words. Our Darryl passed away yesterday afternoon in London.

Darryl Gatwick Hunt 04/05/1950 - 08/08/2022

'I know you want to hear me catch my breath

I love you till the end' pic.twitter.com/9TZWx8eLLc

— The Pogues (@poguesofficial) August 9, 2022