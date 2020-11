Miris pirmo 'Zvaigžņu karu' Dārts Veiders – aktieris Deivids Prouzs

Šā gada 28. novembrī 85 gadu vecumā miris britu aktieris Deivids Prouzs (David Prowse), kurš Džordža Lukasa "Zvaigžņu karu" sāgas pirmajās trīs filmās atveidoja Dārtu Veideru. Par aktiera aiziešanu mūžībā sociālajos tīklos paziņojuši viņa menedžmenta pārstāvji.

Kā vēsta CNN, Prouzs miris pēc īsas cīņas ar slimību. Pirms diviem gadiem tika ziņos, ka aktierim diagnosticēts prostatas vēzis.

Kā paudis viņa kādreizējais aģents Tomass Bovingtons (Thomas Bowington), aktieris bija slavens kā dažādu briesmoņu atveidotājs, taču visiem, kuri viņu pazina, viņš bija varonis. "Lai spēks ir ar viņu, vienmēr," atsaucoties uz leģendāro Dārta Veidera frāzi, raksta Bovingtons.

Prouzs atveidoja Dārtu Veideru pirmajās trīs "Zvaigžņu karu" filmās (1977, 1980 un 1983. gadā), taču balsi ierunāja aktieris Džeimss Ērls Džonss, jo tika uzskatīts, ka Prouza britu akcents nav piemērots šai lomai.

Lielbritānijā aktieris bija pazīstams arī kā kampaņas "Green Cross Code Man" seja. Ceļu satiksmes un gājēju drošībai veltītā kampaņa aizsākās 70. gados un Prouzs tajā piedalījās 14 gadus.

Deivids Prouzs spēlējis arī tādās filmās kā "The Horror of Frankenstein" (1970) un "Carry on Henry" (1971). Epizodiskā lomā aktieris redzams arī Stenlija Kubrika kulta filmā "A Clockwork Orange" ("Mehāniskais apelsīns",1971).

Līdzās aktierdarbam viņa aizraušanās bija kultūrisms. Šajā jomā viņš saņēmis vairākus apbalvojumus. 60. gados godalgots arī kā britu svarcelšanas čempions. Pateicoties kultūrismam Dārta Veidera lomas atveidotājs bija tuvos draugos ar Arnoldu Švarcnēgeru. Prouzs strādājis arī kā citu aktierus personiskais treneris.

Aktieris sarakstījis grāmatu "Fitness is Fun", bet 2011. gadā tika publicēta viņa autobiogrāfija "Straight from the Force's Mouth".