Miris rokenrola pionieris Little Richard

No dzīves 87 gadu vecumā aizgājis viens no rokenrola pirmā viļņa pionieriem Little Richard, atsaucoties uz mūziķa dēlu, sestdien vēsta ASV mūzikas žurnāls "Rolling Stone".

Mūziķim veselības problēmas bijušas vairākus gadus. Viņš pārcietis arī trieku.

Kā vēsta žurnāls, mūziķa dēls Denijs Penimens "apstiprināja pioniera nāvi, bet norādīja, ka nāves iemesls nav zināms".

Little Richard sāka uzstāties, būdams padsmitnieks, 40.gadu beigās, bet viņa pirmajām dziesmām, kas tika izdotas sadarbībā ar mūzikas kompāniju "RCA Victor", nebija sekmju.

Lielie panākumi sekoja pēc tam, kad viņš 1955.gadā sāka sadarbību ar mūzikas kompāniju "Specialty Records".

Klajā nāca tādi hiti kā "Tutti Frutti" un "Long Tall Sally", kas viņu padarīja par zvaigzni ASV un Lielbritānijā.