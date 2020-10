Miris rokmūzikas virtuozs – ģitārists Edijs Van Heilens

Šā gada 6. oktobrī 65 gadu vecumā miris pazīstamais hārdroka ģitārists Edijs Van Heilens – holandiešu izcelsmes amerikāņu mūziķis, grupas "Van Halen" izveidotājs, kurš kļuva slavens ar inovatīvu un ekspresīvu ģitārspēli. Par ģitārista nāvi sociālajos tīklos paziņojis viņa dēls Volfgangs Van Heilens.

Edijs Van Heilens miris pēc ilgas cīņas ar vēzi.

"Viņš bija vislabākais tēvs, ko es jebkad būtu varējis vēlēties. Katrs mirklis, ko pavadīju kopā ar viņu uz vienas skatuves bija kā dāvana. Mana sirds ir salauzta un, visticamāk, es nekad no šī zaudējuma pilnībā neatlabšu," raksta mūziķa dēls. Volfs Van Heilens kopš 2006. gada spēlēja basģitāru tēva dibinātajā grupā "Van Halen".



Edijs Van Heilens dzimis Nīderlandē 1955. gadā, bet uzaudzis Pasadenā, Kalifornijā, kur kopā ar savu vecāko brāli Aleksu, kā arī vokālistu Deividu Lī Rotu un basistu Maiklu Antoniju, nodibināja grupu ar savas dzimtas uzvārdu nosaukumā – "Van Halen".

Grupa savu slavas zenītu piedzīvoja 70. gadu beigās un 80. gados, izdodot gan pirmos divus paštitulētos albumus "Van Halen" (1978) un "Van Halen II" (1979), gan tādus ierakstus "Women and Children First" (1980), "Fair Warning" (1981), "Diver Down" (1982) un daudzus citus. Par grupas lielāko hitu uzskatāma dziesma "Jump" no 1984. gadā izdotā albuma "1984". Kopumā grupa izdevusi 12 albumus, no tiem jaunākais "A Different Kind of Truth" iznāca 2012. gadā.

Neskatoties uz dalībnieku savstarpējām ķildām un darbības pārtraukumiem, grupa līdz pat 2015. gadam turpināja aktīvi koncertēt, tomēr pēdējos gados tās muzicēšana koncertos bija apsīkusi un 2019. gadā dziedātājs Deivids Lī Rots intervijā sacīja, ka viņaprāt grupa jau ir beigusi pastāvēt.

Edijs Van Heilens tiek uzskatīts par vienu no labākajiem 20. gadsimta ģitāristiem, dažādās aptaujās un balsojumos ierindojoties visu laiku labāko ģitārspēlēs meistar topu virsotnēs.