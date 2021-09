Miris 'Sirtaki' autors, grieķu komponists Mikis Teodorakis

96 gadu vecumā miris grieķu komponists Mikis Teodorakis (1925-2021), kura radītā slavenā "Sirtaki" melodija skan "oskarotajā" filmā "Zorba, the Greek" (Grieķis Zorba, 1964), vēsta ārvalstu medji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Lai gan "Sirtaki" šodien tiek uztverta kā grieķu folkloras sastāvdaļa, tās horeogrāfija un melodija tapa vien 20. gadsimta 60. gadu sākumā, filmai "Zorba, the Greek". Horeogrāfija un mūzika tapusi, iedvesmojoties no dejas "haspiko", kuras pirmsākumi meklējami vēl senajā Bizantijā. Filma "Zorba, the Greek" saņēma septiņas "Oskara" balvas nominācijas, no tām uzvarot trijās.

Aģentūra AFP precizē, ka komponists viņsaulē devies esot slimnīcā.

Grieķu nacionālais lepnums – Mikis Teodorakis – bija pazīstams ar savām tautas folklorā balstītajām dziesmām un simfonisko mūziku. Viņš rakstījis arī mūziku operām un baletiem, radījis skaņu celiņus vairākām kinofilmām, tai skaitā jau pieminētajai "Zorba, the Greek", kā arī "Serpico" ar Alu Pačino galvenajā lomā. Viens no viņa spilgtākajiem darbiem ir holokaustam veltītais dziesmu cikls "Mauthausen", ko 1965. gadā pirmo reizi izpildīja 16 gadus vecā dziedātāja un politiskā aktīviste Marija Farandouri,

Arī pats Teodorakis visu mūžu bija politiski aktīvs. Otrā pasaules kara laikā viņš cīnījās pret nacistiskās Vācijas spēkiem Grieķijā. Savukārt Grieķijas pilsoņu kara laikā (1946-1949) viņš pievienojās kreisajiem spēkiem, tika arestēts un nežēlīgi spīdzināts. Savukārt militārās huntas jeb Pulkvežu režīma laikā (1967-1974) viņa mūzika aizliegta, viņš pats apcietināts un 1968. gadā izraidīts no valsts.

Pateicoties jau iegūtajai slavai, esot prom no dzimtenes, Teodorakis koncertēja visā pasaulē, vērsa pasaules līderu uzmanību uz Grieķijā notiekošo un kļuva par grieķu pretošanās simbolu.

Pēc Pulkvežu režīma krišanas Teodorakis atgriezās dzimtenē, bet 90. gadu sākumā bija Grieķijas valdībā.