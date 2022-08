Miris vācu kinorežisors, filmas 'Bezgalīgais stāsts' autors Volfgangs Petersens

81 gada vecumā miris vācu kinorežisors Volfgangs Petersens, kura radošas darbības lielākā daļa aizritēja Holivudā, otrdien, 16. augustā, paziņoja režisora pārstāve.

Petersens miris savās mājās Losandželosā 12.augustā. Nāves cēlonis bijis aizkuņģa dziedzera vēzis.

Režisora karjeru Petersens sāka Rietumvācijā. Kad starptautiskus panākumus guva viņa 1981.gadā uzņemtā spriedzes filma par Otro pasaules karu "Das Boot" ("Zemūdene"), Petersens tika uzaicināts uz Holivudu.

Tur viņš kļuva par vienu no pieprasītākajiem režisoriem tehniski sarežģītām asa sižeta filmām, kuru vidū ir "In The Line of Fire" ("Uguns līnijā", 1993), "Outbreak" ("Epidēmija", 1995), "Air Force One" ("Prezidenta lidmašīna", 1997), "Perfect Storm" ("Absolūtā vētra", 2000) un "Poseidon"("Poseidons", 2006).

Starp pazīstamākajām Petersena filmām ir arī "The NeverEnding Story" ("Bezgalīgais stāsts", 1984), " Enemy Mine" ("Mans ienaidnieks", 1985) un "Troy" ("Troja", 2004).