Miris viens no grupas 'Kraftwerk' dibinātājiem Florians Šneiders

Tikai dažas dienas pēc savas 73 dzimšanas dienas mūžībā devies elektroniskās mūzikas pionieru – grupas "Kraftwerk" viens no dibinātājiem Florians Šneiders (1947-2020, Florian Schneider), raksta ārvalstu mediji.

Florians Šneiders "Kraftwerk" nodibināja kopā ar Ralfu Hiteru (Ralf Hütter) 1970. gadā Diseldorfā un grupas sastāvā bija līdz pat 2008. gadam.

Kā liecina oficiālais paziņojums, Šneiders mūžībā devies 6. aprīlī, nāves iemesls ir "īsa cīņa ar vēzi".

Pēc oficiālā paziņojuma sociālajos tīklos līdzjūtības pauduši visdažādākie mūziķi. Gerijs Kemps no "Spandau Ballet" raksta, ka Šneidera ietekme bijusi ārkārtīgi nozīmīga uz teju visu mūziku, ko zinām, savukārt Midžs Jūrs paudis, ka Šneiders dzīvojis "soli priekšā savam laikam". Ietekmīgās elektroniskās mūzikas ierakstu izdevniecības "Ninja Tune" sociālo tīklu kontos teikts, ka "Kraftwerk" dibinātājs ir "mainījis mūziku uz visiem laikiem".

Vācu kvartets "Kraftwerk" savu darbību sāka 1970. gadā un ir uzskatāms par ietekmīgāko elektroniskās mūzikas apvienību 20. gadsimta mūzikas vēsturē, no kuras ietekmējušies visdažādākie žanri – sākot no tehno mūzikas līdz pat hiphopam. Grupa savā 50 gadu ilgajā karjerā spējusi apvienot gan nozīmīgas un avangardiskas inovācijas, gan komerciālus panākumus, bet grupas dzīvie priekšnesumi ir multimediāli mākslas darbi. Grupas zināmākās dziesmas ir tādi hiti kā "Autobahn", "The Model", "Robots", "Radioactivity", "Tour de France" un citas.

"Kraftwerk" ar Florianu Šneideru sastāvā Rīgā viesojās 2004. gadā "Skonto" hallē, bet grupa uzstājusies Latvijā arī vēlāk, tai skaitā kā viena no galvenajiem festivāla "Positivus" māksliniekiem.