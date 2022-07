Miris viens no grupas 'Nazareth' dibinātājiem, ģitārists Menijs Čārltons

Šī gada 6. jūlijā 80 gadu vecumā mūžībā devies viens no skotu hārdroka grupas "Nazareth" dibinātājiem, ilggadējais ģitārists, producents un dziesmu autors – Menijs Čārltons (īstajā vārdā Menuels Čārltons).

Par rokera nāvi sociālajos tīklos pavēstījis viņa mazdēls Džeimijs Čārltons. Netiek minēts, kas bijs ģitārista nāves cēlonis.

Manijs Čārltons (1941-2022) bija viens no grupas "Nazareth" dibinātājiem un dziesmu līdzautoriem. Viņš grupas sastāvā muzicēja no 1968. līdz 1990. gadām, pieliekot roku tādu hārdroka klasikas albumu kā "Razamanaz" (1973) un "Hair of the Dog" (1975) tapšanā. Pēdējā no minētajiem atrodams arī grupas lielākais hits - "Everly Brothers" dziesmas "Love Hurts" kaverversija.

80. gadu vidū Čārltons strādāja kā producents ar tobrīd pavisam jauno grupu "Guns'n'Roses", kopumā studijā ierakstot 25 dziesmas.

Pēc aiziešanas no "Nazareth" Čārltons turpināja izdot ierakstus un uzstāties kā solomākslinieks.