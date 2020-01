Miris viens no 'Monty Python' dibinātājiem – aktieris un režisors Terijs Džonss

Otrdien, 21. janvārī, 77 gadu vecumā mūžībā devies britu komiķis, aktieris un režisors, viens no leģendārās komiķu trupas "Monty Python" dibinātājiem – Terijs Džonss (Terry Jones, 1942–2020), raksta britu mediji.

Džonss ir arī režisors trupas slavenākajām pilnmetrāžas filmām "Montijs Paitons un svētais grāls" ("Monty Python and the Holy Grail") , "Braiena dzīve" ("Monty Python's Life of Brian"), "Dzīves jēga" ("Monty Python's The Meaning of Life") un citām. Visās minētajās filmās Džonss piedalījies arī kā aktieris. Viņš bija arī ražīgs televīzijas dokumentālo filmu un bērnu grāmatu autors.

Komiķa nāves faktu medjiem apstiprinājis viņa aģents. 2016. gadā Džonss un viņa ģimene atklāja, ka aktierim jau gadu ir diagnosticēta frontotemporālā demence un viņš kļuva par šīs slimības "publisko seju", atklāti par to runājot un sniedzot intervijas.

Džonss ir arī piedalījies un iniciējis daudzus projektus. Kopā ar "Monty Python" kolēģi Maiklu Peilinu tika izveidots TV seriāls "Ripping Yarns", tāpat viņš savu režisora talantu realizēja komēdijās "Personal Services", "Erik the Viking" un populārās bērnu grāmatas "Vējš vītolos" (The Wind in the Willows) ekranizācijā.

Tāpat Džonss veidoja televīzijas dokumentālās filmas un raidījumus par viduslaiku vēsturi, sarakstīja ap 20 bērnu grāmatu, kā arī aktīvi iestājās pret karu Irākā.

"Monty Python" absurdās komēdijskeču sērijas pirmo reizi BBC tika pārraidītas 1969. gadā, kļūstot par starptautisku popkultūras fenomenu jau ārpus televīzijas, kuru ietekme uz komēdijas žanru nereti tiek salīdzināta ar "The Beatles" ietekmi uz populāro mūziku.