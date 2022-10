Mirusi aktrise, seriāla 'Noziegumam pa pēdām' zvaigzne Andžela Lensberija

96 gadu vecumā mūžībā aizgājusi aktrise, populārā seriāla "Noziegumam pa pēdām" galvenās lomas atveidotāja Andžela Lensberija, vēsta ārvalstu mediji.

Kā vēsta BBC, atsaucoties uz aktrises ģimeni, 1925. gadā dzimusī Lensberija mūžībā devusies vien piecas dienas pirms savas 97. dzimšanas dienas. Viņa no šis pasaules aizgājusi miegā.

Aktrise, kuras karjera aizsākās jau 40. gadu sākumā un viņa bija viena no pēdējām dzīvajām kino zvaigznēm, kas piedzīvojusi Holivudas "zelta laikmetu". Lensberijas karjera ilga astoņas desmitgades un viņa spoži sevi apliecināja gan kino, gan teātrī, gan televīzijā. Aktrise trīs reizes bijusi nominēta "Oskara" balvai, astoņpadsmit – "Emmy" balvai, bet sešas reizes saņēmusi "Zelta globusu" un daudzus citus apbalvojumus.

Dzimusi Londonā, bet vēlāk pārcēlusies uz Ņujorku, kur apmeklēja Feigenas dramatisko mākslu skolu ( Feagin School of Dramatic Art). Holivudas producenti viņu ievēroja 1942. gadā, bet jau 1944. gadā viņa nospēlēja savu pirmo kinolomu filmā "Gaslight".

Lensberija redzama tādās filmās kā "The Picture of Dorian Gray", "Nanny McPhee", "Death on Nile" un daudzās citās. Viņa ierunājusi arī Tējkannas kundzi Disneja studijas filmā "Beauty and The Beast".

Tomēr miljoniem skatītāju viņa vispirms būs atjautīgā un ziņkārīgā Misis Flečere no seriāla "Noziegumam pa pēdām", kas ir Lensberijas visplašāk zināmā loma. Viņa seriālā filmējās no 1984. līdz 1996. gadam un kopumā ir redzama 264 sērijās.