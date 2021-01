Mirusi Bonda meitene – aktrise Tanja Robertsa

65 gadu vecumā mirusi amerikāņu aktrise un producente Tanja Robertsa (Tanya Roberts), kas skatītājiem pazīstama kā Bonda meitene 1985. gada filma "A View to a Kill" ar Rodžeru Mūru aģenta 007 lomā, kā arī Midža Pincioti komēdijseriālā "That '70s Show", vēsta CNN.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šobrīd nav paziņots aktrises oficiālais nāves cēlonis, bet viņas publicists un ilggadējs draugs Maiks Pingels (Mike Pingel), medijiem pavēstījis, ka tas nav bijis Covid-19.

"Jūtos sagrauts. Mēs bijām draugi vairāk nekā 20 gadu," CNN sacīja Pingels. "Viņa bija enerģijas pilna un mūsu kopā pavadītais laiks vienmēr bija trakulīgs. Viņa patiešām bija eņģelis, man viņas ļoti pietrūks," pauda publicists.

Robertsa tika hospitalizēta 24. decembrī, kad bija zaudējusi samaņu pie savas mājas Kalifornijā. Aktrise bija devusies rīta pastaigā ar suņiem.

Tanja Robertsa, īstajā vārdā Viktorija Lī Blūma karjeru sāka kā modele, bet 70. gadu vidū tika pie savas pirmās kino lomas. Viņa filmējusies tādās filmās kā "The Beastmaster", "Sheena: Queen of the Jungle", kā aŗī virknē televīzijas seriālu, tai skaitā populārajā "Charlie's Angels" un jau pieminētajā komēdijseriālā "That 70s Show".