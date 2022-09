Mirusi divu Bukera prēmiju laureāte britu rakstniece Hilarija Mantele

Lielbritānijā 70 gadu vecumā nomirusi divu Bukera prēmiju laureāte Hilarija Mantele, kura tiek uzskatīta par vēsturiskās fantastikas žanra atdzīvinātāju.

Mantela mirusi "pēkšņi, tomēr mierīgi" piektdien paziņoja izdevniecība "HarperCollins", apliecinot, ka rakstniecei līdzās bijuši tuvinieki un draugi.

Izdevniecība romānu "Vilku nams" ("Wolf Hall") un "Ievediet nelaiķus" ("Bring Up the Bodies") autori raksturoja kā "vienu no šajā gadsimtā dižākajiem angļu rakstniekiem".

Prestižo Bukera prēmiju rakstniece 2009. gadā saņēma par romānu "Vilku nams", bet tā turpinājums "Ievediet nelaiķus" 2012. gadā atnesa viņai otru Bukera prēmiju, padarot Manteli par pirmo divkārtējo prēmijas laureāti-sievieti.

Abi darbi ir uzvesti gan uz teātra skatuvēm, gan pārvērsti kinodarbos.

2020. gadā tika izdots triloģijas par Lielbritānijas karaļa Henrija VIII padomnieku Tomasu Kromvelu trešais darbs "Spogulis un gaisma" ("The Mirror and the Light").

2018. gadā izdots "Vilku nama" tulkojums latviski, bet šogad klajā nācis arī "Ievediet nelaiķus" izdevums latviešu valodā.

2014. gadā britu karaliene Elizabete II Mantelai piešķīra dāmas titulu, kas ir ekvivalents vīriešiem piešķirtajam bruņinieka titulam.

Rakstnieces pirmais romāns - "Katra diena ir Mātes diena" ("Every Day is Mother's Day") izdots 1985. gadā.

Jaunībā viņa piedzīvoja smagu un sāpīgu slimību, kas sākotnēji tika nepareizi diagnosticēta kā psihiatriska kaite, bet vēlāk tika atklāts, ka viņai ir endometrioze smagā formā, kas ietekmēja viņas veselību visa mūža garumā.