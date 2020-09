Mirusi dziedātāja, feministu himnas 'I Am Woman' izpildītāja Helēna Redija

Otrdien, 29. septembrī, 78 gadu vecumā mūžībā devusies dziedātāja Helēna Redija, 70. gados po-pulārās dziesmas un par feministu himnu dēvētās "I Am Woman" izpildītāja.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Par dziedātājas, kura reiz tika dēvēta par "Frenku Sinatru brunčos", nāvi viņas oficiālajā "Facebook" kontā pavēstīja dziedātājas bērni. "Dziļās sērās paziņojam, ka 29. septembrī Losandželosā mūžība devusies mūsu mīļotā māte. Viņa bija brīnišķīga mamma, vecmāmiņa un patiesi apbrīnojama sieviete," teikts ģimenes paziņojumā.

Austrālijā dzimusī dziedātāja savu popularitātes zenītu piedzīvoja 70. gados, kad līdzās hitam "I Am Woman" plaši zināmas bija arī daudzas citas viņas izpildītās dziesmas, kā "Delta Dawn" un "Ain't No Way to Treat a Lady". Helēna Redija tikusi dēvēta arī par 70. gadu popmūzikas karalieni.

Par dziesmu "I Am Woman" Redija saņēmusi ASV ierakstu industrijas balvu "Grammu" kategorijā "Labākā sieviešu vokālā uzstāšanās popmūzikā". Redija "Grammy" vēsturē ierakstīta ar savu pateicības runu, jo par balvu pateicās Dievam, ko uzrunāja sieviešu dzimtē. "Paldies, Dievam, jo viņas dēļ viss ir iespējams," saņemot apbalvojumu 1973. gada ceremonijā teica Redija.

1976. gadā dziedātāja tika vēlreiz nominēta "Grammy" balvai, tomēr to nesaņēma.

Šogad pirmizrādi piedzīvoja biogrāfiska filma "I Am Woman" ar Tildu Kobhemu-Hārviju Helēnas Redijas lomā.

Kā piemiņas vēstījumā raksta Helēnas Redijas bērni: "Mūsu sirdis ir salauztas, taču mūs mierina pārliecība, ka viņas balss dzīvos mūžīgi".