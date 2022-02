Mirusi 'fanka krustmāte' – dziedātāja Betija Deivisa

77 gadu vecumā mirusi dziedātāja, mūziķe, par "fanka krustmāti" dēvētā Betija Deivisa.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Deivisas firmas zīme bija raupjš, bet izsmalcināts fanks un seksuāli piesātināti dziesmu teksti. Viņu par savu iedvesmas avotu saukuši gan Prinss un Lenijs Kravics, gan popmūzikas karaliene Madonna.

Paziņojums par dziedātājas nāvi publicēts viņas mājaslapā.

"Es rakstīju dziesmas par mīlestību, par visdažādāko līmeņu mīlestību," stāstīja dziedātāja intervijā "The New York Times" 2018. gadā. Tā bija viena no retajām sarunām ar medijiem un notika īsi pēc biogrāfiskās dokumentālās filmas "Betty - They Say I'm Different" iznākšanas.

"Es rakstīju dziesmas par to, par ko neviens cits nerakstīja. Tagad visi par to raksta, un sekss ir kļuvis par klišeju" pauda dziedātāja.

Betija Deivisa bija precējusies ar džeza meistaru Mailzu Deivisu. Lai gan abu trauksmainā laulība ilga vien gadu, tomēr mūziķis viņai ir bijusi liela ietekme gan mūziķa izaugsmē, gan iepazīstināšanā ar ar tādiem māksliniekiem kā Džimijs Hendriks un Slajs Stouns. Tieši pateicoties Betijas ietekmei tapa Mailza Deivisa albums "Bitches Brew"

Betija Deivisa bija arī viena pirmajām tumšādainajām sievietēm, kura pati sacerēja, ierakstīja un producēja savus albumus.

Lai gan Deivisas mūzika 70. gados nebija komerciāli hiti, viņa atzīta par vienu no ietekmīgākajām personībām uz nākamo paaudžu mūziķiem.

Dziedātāja un mūzikas autore industriju pameta 70. gadu beigās, kopumā ierakstot četrus albumus. Pēdējais no tiem - "Is It Love or Desire?" - tika ierakstīts 1976. gadā, bet izdots vien 2009. gadā.

#BettyDavis 07/26/1945 - 02/09/2022

This lady was hip before hip was hip. Her musical and fashion expression had no boundaries, and she influenced the likes of Miles Davis and Jimi Hendrix. ‘Nuff said. Rest in paradise, Queen. pic.twitter.com/cbj0mQFiRM — Lenny Kravitz (@LennyKravitz) February 9, 2022

Miles Davis and Betty Davis, 1969. pic.twitter.com/AiR6qkOdni — The Art of Jazz and Blues (@LuisMon88441621) February 10, 2022