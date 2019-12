Mirusi grupas 'Roxette' dziedātāja Marija Fredriksone

Pēc ilgas un smagas slimības 61 gada vecumā mūžibā devusies zviedru grupas "Roxette" dziedātāja Marija Fredriksone (Marie Fredriksson), raksta ārvalstu mediji.

Zviedru popzvaigzne kļuva populāra 80. gadu beigās, kad kopā ar Pēru Gesli izveidoja duetu "Roxette", gūstot slavu ar tādām dziesmā kā "It Must Have Been Love", "Joyride", "Listen To Your Heart", "The Look" un citām.

Kā raksta zviedru laikraksts "Expressen", dziedātājas aiziešanu apstiprinājusi viņas ģimene – vīrs un divi bērni.

"Dziļās sērās paziņojam, ka mūs atstājusi viena no mūsu lielākajām un mīlētākajām māksliniecēm. Marija Fredriksone mūžībā devās 9. decembra rītā," teikts ģimenes paziņojumā medijiem. Tajā kā nāves iemesls minētas "iepriekšējās slimības sekas".

Atgādinām, ka 2002. gadā dziedātājai atklāja smadzeņu audzēju, pēc tam, kad viņa bija noģībusi savās mājās bez jebkāda iemesla. Vēlāk izrādījās, ka audzējs ir ļaundabīgs un viņa savas skatuves gaitas pārtrauca. Pēc sīvas cīņas ar slimību, 2011. gadā Fredriksone uz skatuves atgriezās.

Kā teikts dziedātājas ģimenes paziņojumā, viņa tiks apbedīta privātā ceremonijā ģimenes un tuvinieku lokā.