Mirusi grupas 'The Pointer Sisters' bijusī dalībniece Anita Pointere

74 gadu vecumā mirusi amerikāņu popgrupas "The Pointer Sisters" bijusī dalībniece Anita Pointere, paziņoja viņas preses pārstāvis.

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled

Viņa mirusi sestdien savās mājās Beverlihilzā. Nāves cēlonis bija vēzis.

"The Pointer Sisters" septiņdesmito gadu sākumā izveidoja četras māsas Pointeres - Rūta, Anita, Bonija un Džūna, un tā lielākos panākumus guva 70. un 80.gados. Starp grupas populārākajiem hitiem ir "Yes We Can Can" (1973), "Fairytale"(1974), "Fire" (1978), "He's So Shy" (1980), "Slow Hand" (1981), "I'm So Excited" (1982), "Automatic" (1984), "Jump (For My Love)" (1984) un "Neutron Dance" (1984).

Grupa saņēmusi trīs "Grammy" balvas.

Bonija Pointere atstāja grupu 1978.gadā, bet Džūna Pointere - 2004.gadā. Anita Pointere veselības problēmu dēļ pārtrauca dalību grupā 2015.gadā.

"The Pointers Sisters" pašreizējā sastāvā ir Rūta Pointere, viņas meita Isa un mazmeita Sadako.

Džūna Pointere aizgāja mūžībā 2006.gadā, bet Bonija Pointere - 2020.gadā.