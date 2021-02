Mirusi grupas 'The Supremes' dibinātāja – dziedātāja Mērija Vilsone

Šā gada 8. februārī 76 gadu vecumā mūžībā devusies grupas "The Supremes" dibinātāja un dziedātāja Mērija Vilsone (Mary Wilson, 1944–2021), vēsta ārvalstu mediji.

Dziedātāja mirusi savās mājās Hendersonā, Nevadā, ASV, apstiprinājis viņas publicists Džejs Švarcs, tomēr nav atklājis dziedātājas nāves cēloni.

Grupa "The Supremes" vispirms kā "The Primettes" tika dibināta 1959. gadā Detroitā. Tobrīd Vilsone bija tikai 15 gadus veca. Sākotnēji grupā "The Primettes" bija četras dalībnieces, bet pēc tam, kad viena no viņām uzsāka solo karjeru, grupa turpinājās kā trio, nosaukumu mainot uz "The Supremes".

Grupa, kuras ziedu laiks bija 60. gadi, slavu iemantojusi ar dziesmām "Baby Love", "You Can't Hurry Love", "Where Did Our Love Go" un citām. Kopumā "The Supremes" bija 12 singli, kas nokļuva ASV singlu topa pirmajā vieta. 60. gados grupa popularitātes ziņā konkurēja ar "The Beatles" un tobrīd bija komerciāli veiksmīgākā sieviešu vokālā apvienība pasaulē. Tiek uzskatīts, ka "The Supremes" lika pamatu vēlākajai afroamerikāņu R&B un soula mūzikas popularitātei.

"The Supremes" izjuka 1977. gadā, kad Mērija Vilsone nolēma grupu pamest.

Dziedātāja karjeru turpināja kā solomāksliniece Lasvegasā, kā arī sarakstīja divas autobiogrāfijas, gūstot plašu lasītāju atsaucību.

"The Supremes" tika uzņemtas Rokenrola slavas zālē 1988. gadā.

Pēc grupas biogrāfijas motīviem uzņemta filma "Dreamgirls" (2006), kurā redzamas tādas mūsdienu zvaigznes kā Bejonsa un Dženifera Hadsone.

2019. Mērija Vilsone piedalījās šova "Dancing With the Stars" ASV versijā "Strictly Come Dancing".

Tikai divas dienas pirms nāves, Vilsone "Youtube" publicēja video, kurā paziņoja, ka strādā pie jauna solo materiāla.

Kā teikts paziņojumā medijiem, atvadīšanās no Mērijas Vilsones notiks tikai ģimenes lokā, atbilstoši Covid-19 pandēmijas ierobežojumiem. Taču, kā vēsta dziedātājas ģimene, Vilsones radošais mantojums tiks pieminēts vēlāk, kad uzlabosies epidemioloģiskā situācija.