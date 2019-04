Mirusi Ingmara Bergmana filmu aktrise Bibi Andersone

83 gadu vecumā svētdien mirusi zviedru aktrise Bibi Andersone, kura tēlojusi vairākās režisora Ingmara Bergmana filmās, tostarp "The Seventh Seal" un "Persona".

Zviedrijas Filmu institūts apstiprinājis faktu, ka aktrise ir mirusi.

Institūts norādīja, ka Andersone ir vienīgā māksliniece, kura institūta balvu pasniegšanas vēsturē četras reizes atzīta par labāko aktrisi.

1958. gadā Andersone bija viena no četrām aktrisēm, kas Kannu kinofestivālā saņēma "labākās aktrises" balvu par tēlojumu Bergmana filmā "Brink of Life". Piecus gadus vēlāk Andersone ieguva "labākās aktrises" balvu Berlīnes kinofestivālā par lomu režisora Vilgota Šēmana filmā "The Mistress".

Zviedrijas Filmu institūta vadītāja Anna Sernere cildināja Andersones sasniegumus un uzsvēra, ka viņu vienmēr atcerēsies kā vienu no Zviedrijas tiešām izcilajiem aktieriem.

Andersone savas karjeras laikā filmējusies vairāk nekā 90 filmās, no kurām 13 bija Bergmana filmas.

Andersone un Bergmans pirmo reizi satikās 1951. gadā, kad Bergmans uzņēma ziepju reklāmas, kurās piedalījās Andersone.

Viņas karjera ārpus Zviedrijas attīstījās pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados. Andersona strādājusi kopā ar tādiem amerikāņu režisoriem kā Džons Hjūstons un Roberts Oltmens un tēlojusi kopā ar Polu Ņūmenu, Sidniju Puatjē un Stīvu Makvīnu.

Vēlākajos gados Andersona pievērsās režisores darbam un uzveda lugas Stokholmā.

2009. gadā viņa pārcieta trieku un pēc tam sabiedrībā parādījās reti.