Pēc cīņas ar smagu slimību mūžībā aizgājis aktieris, režisors un uzņēmējs Andrejs Žagars (1958-2019). Pērn Andrejs Žagars nosvinēja 60. jubileju.

Andrejs Žagars ir latviešu aktieris, režisors un uzņēmējs. No 1996. līdz 2013. gadam bijis Latvijas Nacionālās operas direktors. 2017. gada jūnijā ievēlēts par Rīgas domes deputātu no partijas "Latvijas attīstībai".

2016. gadā tika nodibināts Andreja Žagara kultūras atbalsta un attīstības fonds, kas nodarbojas ar pasaules mēroga koncertu, izrāžu un citu notikumu organizēšanu Latvijā. Kopš 2017. gada Andrejs Žagars bija fonda "Baltijas muzikalās sezonas" mākslinieciskais vadītājs.

Andrejs Žagars vispirms kļuva pazīstams kā aktieris, viņš 1982. gadā beidzis Dailes teātra 7. studiju un Latvijas Valsts konservatorijas Teātra fakultāti dramatiskā un kino aktiera specialitātē. Tūlīt pēc absolvēšanas sācis strādāt Dailes teātrī, kur spēlēja līdz pat 1994. gadam. Vienlaikus Žagars filmējās Rīgas kinostudijas spēlfilmās kā "Ilgais ceļš kāpās", "Dubultnieks" un citās. Žagars redzams arī 2018. gadā tapušajā Latvijas simtgades filmā "Homo Novus". Tāpat Žagars filmējies Krievijas kinofilmās.

2015. gadā Žagars atgriezās Dailes teātrī kā režisors, iestudējot Nikolā Bijona "Ziloņa dziesma", bet 2016. gadā uz Dailes teātra skatuves tapa Antona Čehova "Trīs māsas" Žagara režijā.

90. gadu sākumā Andrejs Žagars pievērsās uzņēmējdarbībai, atverot vairākus restorānus un bārus, tai skaitā jau par leģendu kļuvušo "Osiris".

No 1996. līdz 2013. gadam Andrejs Žagars bija Latvijas Nacionālās operas direktors, vienlaikus iestudējot arī operas izrādes. 2002. gadā debitēja starptautiski Dalhallas operas festivālā ar Riharda Vāgnera operu "Klīstošais holandietis" iestudējumu. Vēlāk veidojis iestudējumus arī citos Eiropas operas festivālos un opernamos.

2002. gadā Andrejs Žagars saņēmis Triju Zvaigžņu ordeni. 2008. gadā viņam piešķirta arī MK balva par nozīmīgu ieguldījumu mūsdienīgas, dinamiskas un starptautiski konkurētspējīgas Latvijas Nacionālās operas attīstībā. Tāpat Žagars saņēmis vairākus starptautiskus apbalvojumus, kā Francijas Nacionālo Goda Leģiona medaļu (Médaille du Commandeur de la Légion d'honneur), Starptautisko prēmiju "Baltijas zvaigzne", Lietuvas Nopelnu ordeņa Virsnieka krustu, Nīderlandes karaļnama ordeni (Officer of the Order of Orange-Nassau) un citus pagodinošus apbalvojumus.