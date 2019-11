Mūžībā aizgājis dizainers Modris Bakmanis

Mūžībā devies mākslinieks, dizainers Modris Bakmanis (1935 – 2019), pavēstīja Latvijas Mākslinieku savienības priekšsēdētājs Igors Dobičins.

Mākslinieks Modris Bakmanis dizaina pamatus apguva pašizglītības ceļā, apgūstot galdnieka profesiju Rīgas Būvniecības tehnikumā (šobrīd – Rīgas Celtniecības koledža). Dizainers Modris Bakmanis no 1960.- 1974. gadam strādāja vienā no lielākajiem Latvijas sakaru iekārtu izgatavotājiem – ražošanas apvienībā "Radiotehnika" (arī A. Popova Rīgas radiorūpnīcā, arī RRR, past. 1944-2001) un no 1965. gada tās konstruktoru birojā "Orbīta".

1968. gadā Modris Bakmanis beidza Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslinieciskās konstruēšanas vakara kursus (pastāv. līdz 1992). Rīgas radiorūpnīcā māksliniekam bija iespēja papildināt pieredzi rūpnieciskajā dizainā, strādājot kopā ar Ā. Irbīti, I. Robežnieku, izstrādājot veidolu maketus un dizaina prototipus sava laika radiotehniskām novitātēm, pārnēsājamiem tranzistoru radiouztvērējiem "Rīga 103" (1967), "Rīga 302" (1968), radiolām "Rīga 101" (1967), "Rigonda-mono" (1972), portatīvai magnetolai "Amata" (1970), mērierīcēm u.c. Mākslinieks izstrādāja iepakojuma dizainu RRR produkcijai un grafiskā dizaina risinājumus skaņuplašu un kompaktkasešu vākiem (1970 – 1973). Modris Bakmanis bija mākslinieks arī bij. LPSR Sakaru ministrijas konstruēšanas biroja interjera nodaļā (1975 - 1980).

Mākslinieks izstādēs piedalījās kopš 1968. gada. Modra Bakmaņa darbi bija iekļauti RRR zīmola produkcijā, tika pārstāvēti Latvijas (bij. Latvijas PSR), Krievijas (bij. PSRS), ārvalstu - Čehijas, Slovākijas, Polijas, Vācijas u.c. tehnikas gadatirgos, rūpniecības un saimniecības izstādēs.

Modris Bakmanis bija Latvijas Mākslinieku savienības (LMS) biedrs no 1973. gada. LMS biedra rekomendācijas izsniedza mākslinieki U. Razums, T. Gaumigs, I. Robežnieks. Mākslinieks aktīvi darbojās LMS Mākslas fondā no 1973. – 1975. gadam (past. 1944 – 1992) un tā pakļautībā esošajos - Lietišķi dekoratīvajā kombinātā "Māksla" un Dekoratīvās mākslas kombinātā (1980 – 1992) (šobrīd LMS muzeja darbnīcas). Sadarbībā ar LMS, MF izstrādāja noformējuma dizaina projektus un konceptuālus ideju risinājumus tautsaimniecības un etnogrāfiskām izstādēm un ekspozīcijām Latvijā (bij. LPSR Tautas saimniecības sasniegumu izstādes patstāvīgai ekspozīcijai, past. 1952 – 1991), 20.Vispārīgo Latviešu dziesmu svētkiem veltītajām tautas mākslas ekspozīcijām (Krievija, Maskava, Vissavienības Tautas saimniecības sasniegumu izstāde - VDNH, 1990).

1998. gadā mākslinieku kā vīru kora "Tēvzeme" dalībnieku apbalvoja ar Triju Zvaigžņu ordeņa I pakāpes goda zīmi. 2000. gadā saņēma 1991. gada barikāžu dalībnieku piemiņas zīmi. Modra Bakmaņa barikāžu atmiņu pieraksti "Uz tām dienām atskatoties" atrodas 1991. gada barikāžu muzejā un apkopoti izdevumā "Barikādes. Latvijas mīlestības grāmata" (2001).

Latvijas Mākslinieku savienība izsaka dziļu līdzjūtību mākslinieka Modra Bakmaņa tuviniekiem un kolēģiem.