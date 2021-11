Mūžībā aizsaukts rakstnieks Vilburs Smits

88 gadu vecumā Keiptaunā pēkšņi miris pazīstams Dienvidāfrikas rakstnieks, daudzu bestselleru autors Vilburs Smits (Wilbur Smith), informē "CNN".

Vilburs Smits dzimis 1933. gadā Zambijā un tiek uzskatīts par Dienvidāfrikas populārāko mūsdienu rakstnieku. Vairāk nekā 50 gadus garajā karjerā publicēti 49 viņa romāni. Rakstnieka oficiālajā mājaslapā viņš raksturots kā "neapstrīdams un neatkārtojams piedzīvojumu apraksta meistars". Debitējis 1964. gadā ar romānu "Kad lauva dodas medīt" ("When the Lion Feeds") ,

Jau vairākus gadu desmitus katrs klajā nākušais Vilbura Smita romāns ierindojas pasaules literatūras visvairāk pārdoto grāmatu sarakstu augšgalā. Viņa romāni pārdoti vairāk nekā 120 miljonos eksemplāru visā pasaulē un tulkoti divdesmit sešās valodās.

We are sorry to announce that the beloved, global bestselling author Wilbur Smith passed away unexpectedly this afternoon at his Cape Town home, with his wife Niso by his side. https://t.co/vHT7uIiwu1 pic.twitter.com/fh91Z11G86