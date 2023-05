Mūžībā devies britu rakstnieks Martins Eimiss

19. maijā 73 gadu vecumā mūžībā devies britu rakstnieks, esejists un kritiķis Martins Eimiss (Martin Amis), ziņo laikraksts "The New York Times".

Eimiss piedzimis 1949. gada 25. augustā slavenā britu rakstnieka Kingslija Eimisa (Kingsley Amis, 1922–1995) ģimenē. Dzīves laikā publicējis 15 romānu, no tiem zināmākie veido tā saucamo Londonas triloģiju: "Money: A Suicide Note" (1985), "London Fields" (1990) un "The Information" (1995). Publicējis arī esejas un kritiku.

Latviski izdots Eimisa romāns "Nakts vilciens" ("Night Train", 1997).

2008. gadā britu laikraksts "The Times" nosauca Eimisu par vienu no 50 labākajiem britu literātiem pēc Otrā pasaules kara.

Šogad Kannu kinofestivālā, kas notiek no 16. līdz 27. maijam, tiek izrādīta režisora Džonatana Gleizera filma "The Zone of Interest", kuras pamatā ir Eimisa romāns.

Savos darbos Eimiss nereti pievērsies Staļina noziegumu atmaskošanai, kā arī terorisma un holokausta tēmai.