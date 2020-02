Mūžībā devies dzejnieks Leons Briedis

Naktī uz 1. februāri pēc grūtas slimības mūžībā devies dzejnieks un atdzejotājs Leons Briedis, vēstīts Latvijas Rakstnieku savienības (LRS) oficiālajā "Facebook" kontā.

Oficiālais LRS nekrologs tiks izplatīts pirmdien, tiklīdz kļūs zināma informācija par izvadīšanu.

Leons Briedis dzimis 1949. gada 16. decembrī Madonas rajonā. 1968. gadā uzsācis mācības Latvijas Valsts universitātē, taču 1970. gadā politisku iemeslu dēļ ticis izslēgts. Pēc diviem gadiem iestājies Moldāvijas PSR Kišiņevas universitātē, kuru pametis 1972. gadā. Mācījies Maksima Gorkija Literatūras institūtā. Tulkojis un atdzejojis darbus no vairākām valodām, tai skaitā latīņu, krievu, poļu, angļu, rumāņu valodas.

Leons Briedis ir vairāk nekā pussimt grāmatu autors. To skaitā ir vairāki desmiti dzejas krājumu, grāmatas bērniem, lugas, mūzikli, kinoscenāriji. Viņš ne tikai tulkojis un atdzejojis, bet arī viņa dzeja atdzejota tikpat kā visās Eiropas tautu valodās un arī daudzās citās. Leons Briedis sastādījis un atdzejojis apjomīgo izdevumu "Spāņu dzejas antoloģija: 20. gs." (2014) Dzejnieks un atdzejotājs kopš 1974. gada bija Latvijas Rakstnieku savienības biedrs.

Dziesmas ar Leona Brieža tekstiem rakstījuši daudzi komponisti, taču īpaši veiksmīga sadarbība veidojusies ar maestro Raimondu Paulu. Abu radošajā tandēmā tapušas vairāk nekā 150 dziesmas. Leonds Briedis ir teksta autors tādām populārām Raimonda Paula dziesmām kā "Dāvāja Māriņa!", "Atziedi dvēsele" un citām.

2019. gadā iznāca Leona Brieža pirmais prozas darbs – romāns "Vilcene un atraitnis".

Leons Briedis arī strādājis vairākos Latvijas kultūrizdevumos un izdevniecībās. No 1986. līdz 1987. gadam bija dzejas nodaļas vadītājs laikrakstā "Literatūra un Māksla", no 1989. līdz 1991. gadam galvenais redaktors žurnālā "Grāmata". No 1992. līdz 2010. gadam izdeva kultūras žurnālu "Kentaurs XXI", bijis arī izdevniecības "Minerva" direktors.

Leons Briedis saņēmis dažādas literārās balvas un prēmijas gan Latvijā, gan ārzemēs. 1999. gadā saņēmis Triju Zvaigžņu ordeni, bet 2015. gadā Latvijas Literatūras gada balvu par mūža ieguldījumu Latvijas rakstniecībā.