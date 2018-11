Mūžībā devies erotiskā kino meistars Bernardo Bertoluči

Pirmdien, 26. novembrī, pulksten 7 no rīta, pēc cīņas ar vēzi mūžībā devies itāļu erotiskā kino meistars Bernardo Bertoluči, ziņo ārvalstu mediji.

Bertoluči vairāk nekā 10 gadu bija piekalts ratiņkrēslam pēc neveiksmīgas diska trūces operācijas 2003. gadā.

Vairākkārtīgi godalgotais itāļu kinorežisors pazīstams ar tādām filmām kā "Pēdējais tango Parīzē", "Pēdējais imperators" un "Sapņotāji".Viņa kinokarjera aizsākās pagājušā gadsimta sešdesmito gadu sākumā, kad viņš kļuva par galveno itāļu jaunā viļņa kino veidotāju, iekarojot arī Holivudu – 1987. gadā viņa filma "Pēdējais imperators" ieguva deviņas "Oskara" statuetes, tostarp arī Bertoluči kā labākais režisors.

Bertoluči, slavena dzejnieka un skolotājas dēls, piedzima 1940. gadā un auga mākslinieciskā gaisotnē. Savas radošās gaitas Bertoluči uzsāka kā dzejnieks, 21 gada vecumā saņemot dzejas apbalvojumu, taču nolēma pievērsties kino veidošanai. Viņa debijas filma "Drūmais pļāvējs" ("The Grim Reaper") uz ekrāniem nonāca 1962. gadā un vēstīja par romiešu prostitūtas slepkavības izmeklēšanu. Filmu izrādīja Venēcijas filmu festivālā.

1970. gadā viņš saņēma savu pirmo nomināciju par filmu "Konformists" ("The Conformist"), kas vēsta par Itālijas fašisma periodu. Filmas galvenais varonis ir intelektuālis, kuru savervē Musolīni slepenpolicija, lai viņš dotos uz Parīzi nogalināt antifašistisku profesoru, pie kura reiz izglītojies. Šī filma arīdzan aizsāka Bertoluči sadarbību ar kinematogrāfu Vitorio Storaro, ar kuru kopā viņš radīja virkni erotiska rakstura filmu, tostarp slaveno "Pēdējais tango Parīzē" (1972) ar Marlonu Brando un Mariju Šnaideri, kas atnesa Bertoluči pasaules slavu.

Kopumā savas karjera slaikā viņš uzņēmis aptuveni 25 kinolentes. Viņa pēdējais darbs bija filma "Es un tu" ("Me and You"), kas uz ekrāniem nonāca 2012. gadā.

2011. gada Kannu filmu festivālā Bernardo Bertoluči piešķīra Goda Zelta palmas zaru.