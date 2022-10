Mūžībā devies 'Harija Potera' aktieris Robijs Koltreins

72 gadu vecumā mūžībā devies aktieris Robijs Koltreins, kurš "Harija Potera" filmās attēloja Hagridu, vēsta raidsabiedrība BBC.

Koltreins arī parādījās Džeimsa Bonda filmās "Goldeneye" un "The World Is Not Enough", kā arī ITV detektīvdrāmā "Cracker".

To, ka aktieris devies mūžībā, apstiprināja viņa aģente Belinda Raita. Paziņojumā viņa norādīja, ka aktieris miris slimnīcā netālu no Folkērkas Skotijā.

Līdzjūtību izteikusi arī "Harija Potera" autore Džoanna K. Roulinga.

I'll never know anyone remotely like Robbie again. He was an incredible talent, a complete one off, and I was beyond fortunate to know him, work with him and laugh my head off with him. I send my love and deepest condolences to his family, above all his children. pic.twitter.com/tzpln8hD9z