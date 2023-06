Mūžībā devies 'Kur sirmgalvjiem nav vietas' autors Kormaks Makārtijs

13. jūnijā mūžībā devies ievērojamais amerikāņu rakstnieks Kormaks Makārtijs (Cormac McCarthy), atsaucoties uz autora izdevēju raksta vairāki ārzemju mediji. Rakstniekam šovasar apritētu 90 gadu.

Lielu atzinību Makārtijs guvis par 2006. gadā izdoto romānu "Ceļš" ("The Road") – postapokaliptisku stāstījumu par tēva un dēla izdzīvošanu un ceļojumu pēc pasaules gala. Par to Makārtijs saņēmis prestižo Pulicera balvu. Romāns tulkots arī latviešu valodā; 2009. gadā tas ekranizēts (filmas režisors – Džons Hilkouts).

2005. gadā Makārtijs publicējis romānu "Kur sirmgalvjiem nav vietas" ("No Country for Old Men"), kas ieguvis pasaules slavu pēc brāļu Koenu 2007. gada filmas ar tādu pašu nosaukumu. Šis Makārtija romāna ekranizējums apbalvots ar četrām "Oskara" balvām.

Viens no Makārtija daiļrades galvenajiem, kanoniskajiem darbiem ir romāns "Blood Meridian" (1985), ko kritiķi mēdz raksturot gan kā vesternu, gan kā antivesternu.

Dzīves laikā Makārtijs publicējis 12 romānus, divas lugas un trīs īsprozas krājumus. Unikāla rakstības stila dēļ viņš nereti dēvēts par vienu no mūsdienu ievērojamākajiem amerikāņu literātiem.

Makārtijs miris dabiskā nāvē savās mājās, apstiprinājis rakstnieka dēls Džons Makārtijs.

Cormac McCarthy, maybe the greatest American novelist of my time, has passed away at 89. He was full of years and created a fine body of work, but I still mourn his passing.